黃國昌爆料旺中高層秘密群組 中天向NCC坦承「是真的」
黃國昌爆料旺中高層秘密群組 中天向NCC坦承「是真的」
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-11-04 17:20:00｜update2020-11-04 17:55:56
針對中天電視台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）今（4）邀請中天新聞部總監梁天俠、副總監謝建文等人，到會內與NCC委員進行討論。NCC副主委、發言人翁柏宗表示，雙方主要談論重點仍是在自律、內控機制上，會再要求中天於9日前再提交書面資料，讓雙方都有充分答覆與討論的空間；另對於時代力量前立委黃國昌所爆料的微信群組，中天也坦言截圖都是真的。
今日梁天俠、謝建文率領律師團來到NCC，與7位委員討論換照案。翁柏宗指出，會中NCC還是關注在中天新聞台未來的自律內控機制；而針對該案的有利、不利意見，NCC都會聆聽，因此也有行文中天提出的4位鑑定人，邀請他們以學者專家身分到會內陳述建議，但這4位都不願出席也不願提出書面意見。翁柏宗強調，中天日前在聽證會上都是抱怨過去6年NCC的裁處如何，但事實上NCC想知道的是，中天未來6年如何做到自律內控；聽證會僅只是會內蒐集意見的一個平台，也是讓主管機關、中天透過公眾場合溝通，讓大眾更了解此案。
至於中天目前的內控機制例如獨立審查員的設立，要如何才算妥當？翁柏宗強調，「這要問中天自己」，因為並不是每個媒體都需要獨立審查員，這也是中天自己承諾設立，未來中天要依據自己情況來調整，並以此來說服主管機關，證明自己的自律機制是可信的。
翁柏宗表示，會讓中天於9日下班前再送交意見到NCC，也就是給對方有5日的充分時間蒐集資料，也讓主管機關有足夠時間進行討論；NCC未來也不會再召開聽證會，但會依照下禮拜他們提供的資料，可能會再進行行政調查；至於是否接著於11日進行排案審查，這是NCC主委的決定權則。另外，針對黃國昌日前爆料旺中高層於微信的群組對話，翁柏宗說，中天也向NCC坦承是真的，但群組談論僅止於溝通。