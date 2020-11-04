閃電颱風西移逐漸接近台灣 最快明晨發海上颱風警報
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-04 17:25:22｜update2020-11-04 17:25:26
今年第 20 號輕颱「閃電」今（ 4 ）日下午 2 時中心位置在鵝鑾鼻西南方 900 公里之海面上，以每小時 14 轉 21 公里速度，向西南西轉西進行，氣象局預計最快在明日清晨到上午發布海上颱風警報，周五是颱風最接近台灣的時刻，台東及恆春半島要注意局部大雨發生。
氣象局預報員葉致均表示，因導引氣流逐漸明顯，閃電颱風今晚開始往西移動，預估周五是颱風最接近台灣的時刻，受到外圍環流影響，台東及恆春半島要注意局部大雨發生，北部、東北部、東部、高雄山區、屏東也會有局部短暫陣雨。葉致均指出，氣象局預計最快在明日清晨到上午這段時間發布海上颱風警報，陸上颱風警報發布機率較低。預估閃電颱風未來將會通過巴士海峽，但因路徑及強度不確定性仍大，仍要注意最新預報資訊。天氣部分，葉致均說，明日東北風減弱，僅桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，花東及恆春半島雨勢零星，其他地區維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨氣溫相對較涼，各地低溫約 19 至 22 度，高溫則會在 26 度以上。周日另一波東北風南下，北部及東北部天氣再轉涼，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。