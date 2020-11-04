台南仁德雙屍案疑點多　死因待釐清

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台南仁德雙屍案疑點多　死因待釐清

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-11-04 18:18:58｜update2020-11-04 18:21:17

▲一對情侶被發現陳屍於台南仁德區某套房內，女子頸部有勒痕
▲一對情侶被發現陳屍於台南仁德區某套房內，女子頸部有勒痕。（圖／記者陳聖璋翻攝）
台南仁德區傳雙屍命案，一對情侶陳屍套房內，女性死者頸部有出血性勒痕，檢警懷疑有加工自殺之嫌，死者已完成解剖，須待法醫鑑定報告出來，進一步釐清真正死因。
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死者為21歲的吳男及其22歲的潘姓女友，11月1日傍晚6時，兩人被發現陳屍在仁德區套房內，房內有燒炭的跡象，警方發現死者潘女就是11月1日上午，在四草大橋發現，疑是跳水者所騎機車的車主。
警方研判，1日上午應是吳男騎女友潘女的機車前往四草大橋尋短，輕生未果自行游上岸，而後騎機車離開，再去買木炭返回租屋處燒炭尋短。

1日傍晚6點多，潘女親屬前去找潘女，敲門卻沒人應對，隔壁的房客協助叫喚，發現門下飄出濃煙，於是把門撞開，只見潘女與吳男躺臥在床上，已無生命跡象，緊急送醫仍宣告不治。

經鑑識人員勘查，現場無外力侵入痕跡，房間牆內留有煙燻痕、炭盆及燃燒後的木炭碎屑，無翻箱倒櫃及打鬥跡象，警方擴大調閱現場周遭監視畫面，在附近民生用品賣場發現死者吳男購買木炭的影像。

台南地檢署指出，經檢察官相驗及解剖後，發現除女子頸部有較深層出血的勒痕外，並無其他外傷，法醫已採取男女死者的血液等檢體進行化驗，詳細死因仍待法醫鑑定報告確定。

▲吳男購買木炭的影像。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲吳男購買木炭的影像。（圖／記者陳聖璋翻攝）
據了解， 11月1日清晨7點多，有1名男子在台南市安南區四草大橋跳水尋短，消防局出動大批消防人車及救生艇前往搜救，1個多小時後，消防人員在海灘發現有人從海走上岸的足跡，研判輕生者已自行上岸，為求慎重改成岸巡，但無所獲。

當時轄區第三分局顯宮派出所所長毛其揚獲報率員到場協助搜尋，並未發現輕生者，但在附近發現1部機車，警方懷疑為輕生者所有，馬上調閱監視器查看，追查其車主，警方發現騎機車的是名男子，但機車車主是死者潘姓女子，並發現該機車事後被人騎走；警方懷疑該車騎士有輕生之念，警方不敢大意，通報各警察機關，要求進行協尋，以避免憾事發生，也無所獲。
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