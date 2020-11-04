川普將要求最高法院下令停止計票 道瓊期指逾400點
川普將要求最高法院下令停止計票 道瓊期指逾400點
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-04 17:37:19｜update2020-11-04 17:40:08
美國總統大選開票如火如荼進行中，民主黨候選人拜登的選舉人票數一路領先，但現任總統川普在關鍵搖擺州的選情十分樂觀。儘管川普現身白宮時大喊「贏了」，然而他也痛批大選弊端，透露自己將會向最高法院申請「停止計票」，並直接裁定選舉結果。消息一出，美股期指應聲下挫，道瓊期指跌逾 400 點，標普500期指應聲下挫 0.5%。
川普和妻子梅蘭妮亞於美東時間4日凌晨2點多現身白宮，他在演說一開始就感謝投給他的民眾，並且提到自己在多個搖擺州都是領先，直呼「贏了！我們要準備出門慶祝了！」但他緊接著痛批選舉過程有舞弊行為，「數百萬的選民投票給我們，一群非常可悲的人，企圖要剝奪這些人的權利」，他表示將要求所有投票停止，意思是停止計算在 11 月 3 日大選投票日之後，還繼續點票列入的郵寄選票。值得注意的是，川普一直以來對於郵寄投票總是強烈批判，認為這樣的投票方式容易衍生舞弊。