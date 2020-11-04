政院幕僚上班做圖卡帶風向？高虹安酸：公營側翼？

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政院幕僚上班做圖卡帶風向？高虹安酸：公營側翼？

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calendar_today2020-11-04 18:27:16

▲ （圖／新頭殼）
▲ 多個知名臉書粉絲專頁、民進黨立委粉專張貼寫「你已成為假新聞受害者」，民眾黨團幹事長高虹安對此嘲諷「公營側翼」？（圖／新頭殼）
有媒體報導，行政院遭質疑未依法召開定期會議，多個知名臉書粉絲專頁、民進黨立委粉專張貼寫「你已成為假新聞受害者」、「包場一天960萬 好歌大家唱」等圖卡，竟出自於隸屬行政院發言人室的幕僚之手，引發爭議。民眾黨團幹事長高虹安嘲諷，「由政院人員製作不標明單位的圖文，再轉由網紅或匿名粉專發表擴散，這已經不是小編治國，而是公營側翼了吧？ 」
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高虹安於臉書發文指出，政院發言人說，政院小編上班時間在立院做圖批評媒體和在野黨，是「彙整即時新聞資訊，供黨團立委對外說明之用」。她直言，此一說法真是令人嘆為觀止，集胡扯不打草稿之大成。
高虹安認為，《上報》新聞所載三位人員，包括做圖小編本人，都是「行政院」幕僚，不是「立院黨團」助理，更非「民進黨部」員工，「行政部門人員，上班時間做圖給民進黨立院黨團利用，請問是執政黨專屬的福利嗎？」

高虹安質疑，還是不分朝野黨派，都可以像發函索資一樣，委請行政部門派員整理用來跟其他政黨對罵的情資，順便把圖也做好傳來嗎？ 她認為，若執政黨團濫用權力，政院小編應該勇敢拒絕，請黨團助理「自己的圖文自己做」，若是主動出擊，就請政院的主管自行約束「行政中立莫撈過界」。

高虹安質疑，若是政院主動要求小編製圖供外界廣告宣傳，依照預算法62-1條「應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。」請問圖文上的「行政院廣告」字樣何在？還是做圖的當下已經請假，沒有領到國家的薪水？

高虹安也提到，再進一步檢查丁發言人的說法，就會發現這根本也站不住腳，依照上報報導，圖片完成後第一波擴散的粉專是「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」、「我是台灣人．台灣是咱的國家」，還有不分區議員「王浩宇」。她質疑，請問這幾個粉專是民進黨團負責管理的嗎？還是政院除了服務黨團外，也兼著服務「選民」，開辦中央廚房嗎？

高虹安表示，退萬步言，不論是政院、立院黨團或民進黨部，要製作圖文攻擊在野政黨，就請光明正大具名發表。「由政院人員製作不標明單位的圖文，再轉由網紅或匿名粉專發表擴散，這已經不是小編治國，而是公營側翼了吧？」

高虹安也提到，星期一民進黨立委范雲還在教文委員會，公然指控民眾黨和她用網軍攻擊他，她立刻反駁，並要求范委員把話「收回去」，「現在事實證明，執政黨根本是做賊的喊抓賊！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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