政院幕僚上班做圖卡帶風向？高虹安酸：公營側翼？

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高虹安認為，《上報》新聞所載三位人員，包括做圖小編本人，都是「行政院」幕僚，不是「立院黨團」助理，更非「民進黨部」員工，「行政部門人員，上班時間做圖給民進黨立院黨團利用，請問是執政黨專屬的福利嗎？」
高虹安質疑，還是不分朝野黨派，都可以像發函索資一樣，委請行政部門派員整理用來跟其他政黨對罵的情資，順便把圖也做好傳來嗎？ 她認為，若執政黨團濫用權力，政院小編應該勇敢拒絕，請黨團助理「自己的圖文自己做」，若是主動出擊，就請政院的主管自行約束「行政中立莫撈過界」。
高虹安質疑，若是政院主動要求小編製圖供外界廣告宣傳，依照預算法62-1條「應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。」請問圖文上的「行政院廣告」字樣何在？還是做圖的當下已經請假，沒有領到國家的薪水？
高虹安也提到，再進一步檢查丁發言人的說法，就會發現這根本也站不住腳，依照上報報導，圖片完成後第一波擴散的粉專是「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」、「我是台灣人．台灣是咱的國家」，還有不分區議員「王浩宇」。她質疑，請問這幾個粉專是民進黨團負責管理的嗎？還是政院除了服務黨團外，也兼著服務「選民」，開辦中央廚房嗎？
高虹安表示，退萬步言，不論是政院、立院黨團或民進黨部，要製作圖文攻擊在野政黨，就請光明正大具名發表。「由政院人員製作不標明單位的圖文，再轉由網紅或匿名粉專發表擴散，這已經不是小編治國，而是公營側翼了吧？」
高虹安也提到，星期一民進黨立委范雲還在教文委員會，公然指控民眾黨和她用網軍攻擊他，她立刻反駁，並要求范委員把話「收回去」，「現在事實證明，執政黨根本是做賊的喊抓賊！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼