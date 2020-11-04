慢飛天使想飛　陳懷恩榮獲文薈獎第三名

嘉義市育人國小伍瑞瑜教師指導班上五年級學生陳懷恩參加第19屆文薈獎-2020全國身心障礙者文藝獎榮獲國小組圖畫書類第三名，陳懷恩也是國立彰化生活美學館主辦此項比賽以來，嘉義市首位參與圖畫書類國小組獲獎的學生。

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陳懷恩是個顎裂寶寶，出生時體重過輕而無法開刀修補的他，在母親與奶奶的照顧下，終於完成了人生的第一次大刀，但這卻不是陳懷恩最嚴重的病徵，陳懷恩的每一次回診成長速度始終跟不上同年齡的小孩，最後嘉基的醫師確定他罹患先天性疾病「先天性頸椎融合症」，這是個無法承受跌倒及大力碰撞的症狀，只要一個不注意或許就會造成他無法彌補的後果。

陳懷恩不能有嚴重的碰撞與跌倒，在許多的運動場合或運動會，他總是扮演著啦啦隊的角色，父母在安心之中也帶著愧疚及感傷。去年12月育人國小校慶時，在吳育楷校長的支持下，陳懷恩首次接受了大隊接力的挑戰，楊家豪主任調整所有班級的棒次，陳懷恩跑大隊接力的第一棒，得知要參加比賽，他每堂的體育課都奮力地練習，直到比賽開始，槍響了，爸爸在旁跟著他跑，他努力地跑，到要交棒前喊出「跑」時，爸爸感動地眼眶泛紅，他做到了！陳懷恩勇敢地跑出自己的精采。

在今年校內競技疊杯初賽中，陳懷恩獲得資源班組第二名，更在學校辦理的全市適應體育競技疊杯融合運動會，榮獲資源班團體組第一名，伍老師鼓勵陳懷恩參加文薈獎「一句話的力量」徵文比賽，陳懷恩把參加校內、全市的疊杯比賽準備過程，真誠地以圖文方式再現備賽的辛苦情形用文字呈現，令人動容。