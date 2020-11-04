曾珮瑜欠債打工當「孝女白琴」　自誇可接另類商演

由曾珮瑜、張洛偍主演的《討債女王》今（4）日舉辦開鏡記者會， 曾珮瑜在劇中飾演懷孕9個多月的孕婦，老公卻意外過世，她邊追查老公是否過勞死，也得處理老公遺留的債務，為賺錢打工當「孝女白琴」，還笑說：「會不會演完後，接到另類商演。」

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曾珮瑜認為演出顧美惠這個角色最大的突破，就是要為了錢做許多過去不曾做過的事，像是放火燒鈔票、拿針刺人等動作戲。她在劇中既被黑道追著討債，自己也為了討債追著別人跑，被問到如果遇到朋友借錢該怎麼辦？個性謹慎的她回答：「可能會看朋友借錢的原因做判斷。」現實中沒有討債經驗的她，竟曾欠下信用卡卡債，她坦言小時候比較不懂理財，用錢過度，後來下定決心把信用卡全部剪掉，直到現在都只用現金卡。張洛偍表示自己理財觀也不好，所以信用卡額度設定最多2萬。

▲▼《討債女王》今（4）日舉辦開鏡記者會。（圖 / 公視台語台提供）

男主角張洛偍為了拳擊教練的角色，在開拍前3個月開始大量重訓進行高蛋白飲食，並為戲第一次留鬍子，以達到符合角色的體態。原本很壯的他，前陣子因為感冒沒有仔細調養併發腦膜炎，大瘦9公斤，目前已回到69公斤。除了體重大減外，腦膜炎也讓他留下，只要搖晃腦袋就會頭暈的後遺症，醫生更叮囑他不能做劇烈運動，然而投入這部戲的拳擊訓練時，第一個動作就要前滾翻，他做完頭暈目眩只能咬牙繼續。