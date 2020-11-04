嘉義凱勝綠能傳捷報 府城客運下15輛電動大巴訂單
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-04 19:15:00
政府積極推動綠能，除廣設太陽能及風力發電等外，同時在綠能電動車輛上也不遺力的推動建置。設立在嘉義縣馬稠後一期工業區的凱勝綠能公司，近期也因台南市政府為改善城市空污問題，將逐年汰換柴油公車而下新台幣1.8億元的15台電動大巴訂單。
台南市長黃偉哲為有效改善城市的空污問題而推「亮麗晴空計畫」，整合市府各局處共同制定策略，並將採逐年淘汰柴油公車；台南市政府的府城客運因而在今(4)日對設置在嘉義縣馬稠後一期工業區內，專長於建置電動大巴的凱勝綠能下15輛電動大巴訂單，採購額度達1.8億新台幣。凱勝綠能表示，此次府城客運訂購15台電動大巴，是公司在嘉義新廠的第一批生產新車K9DA電動大巴，嘉義新廠已落成，年產量將可達650台電動大巴，可全力配合國家公車全面電動化的政策。凱勝指出，依台南市政府計畫每年汰換30輛電動公車的目標，公司目前積極尋求當地客運業者合作，瞭解道路狀況、營運班次、排班調度等條件，將透過在地深耕，規劃具備優秀續航力和可靠度的產品，也期望能成為各級府推動綠能公共運輸的生力軍。