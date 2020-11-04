中職／沒換投被王威晨敲致勝安 林岳平解釋原因
記者黃建霖/台南報導
calendar_today2020-11-04 18:01:58
統一獅上一場比賽在第9局失守，最終也以1:5敗給中信兄弟，系列賽目前處於1:2落後。談到該局在危機時沒有更換終結者陳韻文，而是讓黃竣彥續投，總教練林岳平也解釋了原因。
回到台南球場後首戰，統一讓近況不錯的泰迪先發，他也不負眾望的投出7局失1分的好投，第8局接手他的傅于剛表現也很精采，中繼1局無失分，然而黃竣彥在第9局先被王威晨敲出致勝安，之後陳韻文又被許基宏扛出3分砲，輸掉比賽。林岳平說，昨天在2出局對王威晨時，有考慮到要換投，不過這2名投手對王威晨的數據都差不多，黃竣彥昨天投得實際上並不差，他和陳韻文類型也很像，結果投出去第1球結果就出來了。
「二壘有人，壘包是空著的，想說再忍耐一個打者，結果(在這段時間結果)就出來了。」林岳平表示，他認為調度無對錯，只是用結果來看，或許換了就不一樣。另外，林岳平也點出在7局上兄弟將場面逼成滿壘，讓泰迪又被消耗，也讓他無法再繼續投第8局，也是改變他們既有調度很重要的一點。整體來說，兄弟這邊的攻勢確實比自己這邊發揮的更好。