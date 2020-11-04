營養午餐修法禁美豬爭議　潘文忠：大家的目標一致

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潘文忠表示，對於違規的罰則已經行之多年，如果廠商違反相關規定，也會加重罰則，如果違規達20點就可以終止合約，廠商執行契約的情形在每年學校採購時也都會納入審查，在教育部的網站上也都會登記，記錄各個廠商的表現，校方就能清楚知道廠商的執行表現，透過更縝密的方式讓孩子食安無虞。
教育部表示，為協助地方政府及學校落實一律採用國內在地豬肉牛肉，教育部正修訂「學校外訂盒（桶）餐採購契約（參考範本）」，讓學校能更有效規範廠商，修正重點規定肉類及其加工品一律採用國產在地之生鮮食材，並新增未配合罰則記點15至20點，另將廠商有混充或假冒產品供貨不實情節，加重罰則記點由10點增加至15至20點，其中記點累計20點者應終止契約，契約範本將於11月底完成修訂，以供學校依循使用。
針對執政黨與在野黨在立院因修法引發的爭執，潘文忠則說，不管是學校、家長，或是哪個黨派的立委其實方向都是一致的，但在執行面上，採購契約是依照學校衛生法執行，將依照相關規範透過契約讓學校確實執行，只能使用國產的豬、牛肉也會在契約範本內加入。
潘文忠說明，用原來行之有年的契約內容，將各界關心的事項加入其中，學校也都很清楚在過去各式採購案也要參照契約範本作為基礎，所以確實執行，讓母法回歸法位階，契約詳細規定各個細項，過去也都是這樣執行的，最重要的是讓學童的午餐一定使用國產肉品，才是大家共同的目標。