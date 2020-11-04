水情嚴峻龜山區取水演練　Qwater每日可淨水5噸

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鄭文燦表示，桃園共有15口備用水井，位於各行政區的公園、集會所或活動中心，每口水井每日可供應約500噸用水，作為非接觸人體的清潔、澆灌等民生用水使用；此外，市府與水利署合作採用Qwater移動式緊急淨水設備，將會是抗旱利器，除了具備快速（Quick）、豐沛（Quantity）及優質（Quality）等三項特點，Qwater每日可淨化約5噸用水，每小時可淨化200公升的水，以每人每日2公升的飲水量計算，約可提供2500人的飲用需求，能有效對抗缺水的挑戰。
鄭文燦指出，因應水情變化，預計將在全市建置600個取水點，各里至少配置一個水塔，讓市民能就近取得民生用水，同時水利署也盤點桃園地區可供民生及產業用水的備援埤塘，篩選水量較為充足、鄰近大圳路線且位處淨水廠上游的52口埤塘做為備援供水，評估反向供水至桃園大圳納入民生使用。
經濟部水利署長賴建信表示，依照過去統計資料，石門水庫一年需蓄滿4次，水量才足夠供給大桃園地區使用，但是今（109）年年初至今，石門水庫從未滿庫，水利署將持續與桃園市府持續密切合作，觀察石門水庫水位變化，進行水情調度，透過放流水、埤塘水及地下水淨化等方式，共同度過枯水期用水不足問題。