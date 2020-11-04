住院醫師爆偷拍如廁畫面　護理師、女醫師全受害

醫院廁所內有狼！彰化某醫院1名已婚李姓住院醫師，去年8月晚間在該院某大樓8樓之員工專用廁所，用可連結手機APP的密錄攝影鏡頭，偷拍在如廁的女同事，當場被逮個正著，彰化地方法院依妨害秘密罪將李男判刑6個月。

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▲彰化某醫院1名已婚李姓住院醫師，偷拍在如廁的女同事，彰化地方法院依妨害秘密罪判刑6個月。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

× ▲彰化某醫院1名已婚李姓住院醫師，偷拍在如廁的女同事，彰化地方法院依妨害秘密罪判刑6個月。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

彰化某醫院一名女護理師如廁發現隔板下方有人在偷拍，嚇得衝出，偷拍狼立即將攝影鏡頭沖進馬桶，醫院因此將馬桶打掉，找出攝影鏡頭，發現多張女性如廁更衣畫面，而偷拍狼竟是「自己人」李姓住院醫師，被害者氣得提告。

醫院相當重視此事，雇工將廁所的馬桶打掉，在糞池內找到SQ11攝影鏡頭及ADATA記憶卡，隨後也扣得其ASUS牌手機及SIM卡2張；從查獲的記憶卡中，發現李姓醫生錄到3名護理師、女醫生如廁和更衣的鏡頭，且他從2016年即有偷錄情事，因證據確鑿，李姓醫生坦承犯行，並希望和被害人和解，但被害人無法諒解，以至和解破局。

判決指出，彰化某醫院護理師去年8月間某日晚間在8樓員工專用廁所如廁，突然發現隔壁廁所下方伸出一隻手拿著鏡頭伸過來，護理師嚇到尖叫，跑出廁所通報警衛，李男躲在廁所內將攝影鏡頭連同記憶卡丟到廁所馬桶內共沖水3次，過了5到10分鐘，才出廁所，並否認有偷拍。

▲彰化縣某醫院住院醫師在醫院員工專用廁所內，偷拍女護理師如廁。（示意圖 圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

× ▲彰化縣某醫院住院醫師在醫院員工專用廁所內，偷拍女護理師如廁。（示意圖 圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

被偷拍的護理師在審理時對法官說，她至今都還有恐懼感，覺得醫師不是應該要有高道德標準，她很訝異平時受人尊敬的醫師，愛孩子的好父親，怎麼會是這種人，難以令人置信，讓她覺得憤怒、噁心，甚至後來如廁都有不安全感，一直有陰影，後來她也因此離職了，希望法官對李男可以從重量刑。

最後法官審酌，認被告身為醫師，社經地位甚高，竊錄告訴人非公開活動及身體隱私部位，造成告訴人心靈嚴重受創，犯罪情節非輕，被告雖坦承犯行，但雙方對於和解仍有極大歧異，導致和解未成，考量被告犯後態度良好，已婚，育有2子，且因精神疾病持續就診中，最後依妨害秘密罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，可上訴。