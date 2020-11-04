激戰雙11！蝦皮搬千萬宅拚免運　PChome結盟電信龍頭贈VR

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激戰雙11！蝦皮搬千萬宅拚免運　PChome結盟電信龍頭贈VR

記者賴志昶/綜合報導

calendar_today2020-11-04 18:29:49

▲ 蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰今（4）表示，蝦皮購物看好雙11商機，傾注全力帶給用戶更獨具創意的消費體驗。（圖／蝦皮購物提供）
▲ 蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰今（4）表示，蝦皮購物看好雙11商機，傾注全力帶給用戶更獨具創意的消費體驗。（圖／蝦皮購物提供）
看準後疫情時期「宅經濟」發燒，國內電商業者持續加碼今年「雙11」檔期優惠。全台最大電子商務集團PChome網路家庭今（4）宣布，將結盟電信龍頭中華電信，並大方祭出申辦5G指定方案即贈萬元VR等11大利多。另一方面，國內新興電商蝦皮購物也於同日宣布，今年雙11除了推出千萬豪宅競標、四大超商免運外，更與國光客運合作祭出11日當天三大路線免運0元。
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電商年度慶典雙11火熱開打！PChome網路家庭今宣布，結盟中華電信共同打造O2O虛實整合的消費戰線，同時大方祭出11大利多，包含申辦中華電信5G指定方案即贈萬元VR頭盔或AR智慧眼鏡、會員專屬行動優惠、MOD專屬好康、刷中華電信聯名卡再享最高21％Hami Point回饋等，希望藉由跨界促惠加乘品牌效益，助攻買氣再衝高峰。
▲首戰雙11，PChome
▲首戰雙11，PChome 24h購物與中華電信各自重磅祭出11大利多優惠，搶攻市場商機。照片由左至右依序為PChome網路家庭董事長詹宏志、中華電信董事長謝繼茂。（圖／PChome網路家庭集團提供）
PChome網路家庭董事長詹宏志表示，每年的雙11已經成為網友相當期待、釋放消費潛力的全民購物運動，他們熱情邀請更多產業及通路一起加入這個由網路發起的購物嘉年華；今年與中華電信首次合作推動雙11，共同串連彼此的會員和資源，推出從線上延展到線下的虛實整合消費體驗，相信此次透過網路業和電信業的結盟，不僅推出各類優惠活動，也能讓消費者體驗到雙11帶來的美好生活體驗。

中華電信董事長謝繼茂表示，自6月30日正式啟用5G服務後，便不斷跨領域合作，與策略夥伴聯手透過軟硬結合、垂直整合思維，共同佈建國家5G黃金生態圈；本次和電商品牌首度合作嶄新的商業銷售模式，期望借重對方在電商界的經驗，結合雙方優勢發揮合作綜效，達成共創美好生活的願景。

▲搶搭雙11購物熱潮，PChome
▲搶搭雙11購物熱潮，PChome 24h購物公布年度必買話題商品Top10，前三名依序為Switch、口罩以及即食料理，宅經濟消費動能強勁。（圖／PChome網路家庭集團提供）
另一方面，蝦皮於雙11暖身慶期間，攜手房地產機構推出千萬豪宅競標活動，自10月26日開跑至今已經吸引4百萬人氣，全站買氣也增加近4成。蝦皮今也宣布，免運活動再加碼，除了11日當日每人享有10張四大超商0元免運券，更首創與國光客運合作，指定「1800 中崙/市府轉運站 - 基隆」、「1813 台北-基隆」、「1818 台北-中壢」等三大路線，於11日當天全日免費。

此外，蝦皮也宣布，11日當天「蝦選榜」品牌爆品將再度降價，包括話題正夯的iPhone 12 Pro限時開搶1萬1111元，搭配限定當日使用的蝦皮商城87折券，更只要萬元有找；AirPods Pro、植村秀保濕唇膏也祭出限量11元入手；另外，7款站內遊戲也將加碼祭好禮，玩遊戲就有機會把iPad Pro、PS4帶回家。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物看好雙11商機，傾注全力帶給用戶更獨具創意的消費體驗，除了11/11當日優惠將再新低，也與國光客運合作，首度結合胡瓜、小禎兩位代言人外型打造全日免費客運，讓線上線下的消費者共同感受0元免運的力度，預計今年雙11買氣持續衝高，相信將為站上品牌賣家創造銷售翻倍的亮眼成績。
▲蝦皮購物今（4）再宣布，與國光客運跨界合作，11月11日當天三大路線「費用全免」。（圖／蝦皮購物提供）
▲蝦皮購物今（4）再宣布，與國光客運跨界合作，11月11日當天三大路線「費用全免」。（圖／蝦皮購物提供）
 
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