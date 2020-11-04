激戰雙11！蝦皮搬千萬宅拚免運　PChome結盟電信龍頭贈VR

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PChome網路家庭董事長詹宏志表示，每年的雙11已經成為網友相當期待、釋放消費潛力的全民購物運動，他們熱情邀請更多產業及通路一起加入這個由網路發起的購物嘉年華；今年與中華電信首次合作推動雙11，共同串連彼此的會員和資源，推出從線上延展到線下的虛實整合消費體驗，相信此次透過網路業和電信業的結盟，不僅推出各類優惠活動，也能讓消費者體驗到雙11帶來的美好生活體驗。
中華電信董事長謝繼茂表示，自6月30日正式啟用5G服務後，便不斷跨領域合作，與策略夥伴聯手透過軟硬結合、垂直整合思維，共同佈建國家5G黃金生態圈；本次和電商品牌首度合作嶄新的商業銷售模式，期望借重對方在電商界的經驗，結合雙方優勢發揮合作綜效，達成共創美好生活的願景。
另一方面，蝦皮於雙11暖身慶期間，攜手房地產機構推出千萬豪宅競標活動，自10月26日開跑至今已經吸引4百萬人氣，全站買氣也增加近4成。蝦皮今也宣布，免運活動再加碼，除了11日當日每人享有10張四大超商0元免運券，更首創與國光客運合作，指定「1800 中崙/市府轉運站 - 基隆」、「1813 台北-基隆」、「1818 台北-中壢」等三大路線，於11日當天全日免費。
此外，蝦皮也宣布，11日當天「蝦選榜」品牌爆品將再度降價，包括話題正夯的iPhone 12 Pro限時開搶1萬1111元，搭配限定當日使用的蝦皮商城87折券，更只要萬元有找；AirPods Pro、植村秀保濕唇膏也祭出限量11元入手；另外，7款站內遊戲也將加碼祭好禮，玩遊戲就有機會把iPad Pro、PS4帶回家。
蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物看好雙11商機，傾注全力帶給用戶更獨具創意的消費體驗，除了11/11當日優惠將再新低，也與國光客運合作，首度結合胡瓜、小禎兩位代言人外型打造全日免費客運，讓線上線下的消費者共同感受0元免運的力度，預計今年雙11買氣持續衝高，相信將為站上品牌賣家創造銷售翻倍的亮眼成績。