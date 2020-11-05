修憲委員會恐下會期才開　國民黨：底線是中華民國

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至於民進黨有立委提案刪除憲法中「國家統一」字眼，林為洲說，暫時不會去擋，到時候在修憲委員會裡大家討論，要有高度共識才會通過。
林為洲強調，國民黨雖是少數，但仍具有關鍵席次，掌握否決權，因此不怕民進黨為所欲為。國民黨暫時不會去擋民進黨的提案，以免讓民進黨又有話題。國民黨的底線就是「中華民國」，原則就是不能動到國號、國旗等。
在時程方面，據了解，立法院這會期的主要工作是審查預算，不會召開修憲委員會的會議，而是先進入「準備期」，體檢目前遇到的憲政問題、盤點各立委提案，等到明年，再正式召開修憲委員會。此外，各朝野黨團的黨版修憲草案，也預計在下個會期才會提出。
一名參與修憲工程的知情人士也說，目前朝野初步討論，可能會朝向複決公投綁2022大選，因為修憲公投的門檻非常高，有效同意票須超過選舉人總額之半數，既然有心要讓有共識的修憲案通過，公投綁大選是最好的考慮。此外，大家都很希望修憲趕快通過，因此也不希望繼續拖到2024年、再綁總統大選。
根據《憲法增修條文》規定，憲法修正案和領土變更案，經公告半年，應於3個月內投票複決。如果修憲複決公投和2022年地方大選一起舉行，該年大選在11月舉行，6個月加3個月，修憲案大約應在該年2月討論完畢。
目前朝野立委對於修憲的提案方向眾多且分歧，以「廢除考監」為例，民進黨希望推動廢除考試院和監察院，但國民黨內部則出現正反兩派聲浪。可以確定的是，「18歲公民權」幾乎是朝野共識，而國旗、國徽則不會更動。