死亡之握再顯神威？網驚：拜登被馬英九握過手
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-04 20:27:48
美國總統大選目前正在開票中，多家民調先前顯示拜登民調領先川普，但開票期間卻不斷被川普緊追在後，而搖擺州開票後也顯示，川普接連拿下了佛州、俄亥俄州和愛荷華，連其他未開完的搖擺州中，開票結果也顯示川普極可能贏。對此，就有網友發現，可能跟馬英九的死亡之握有關，更笑說「拜登會不會很後悔跟馬英九握過手」。
前總統馬英九2013年任內時參加教宗方濟就職典禮，馬英九在儀式前和夫人周美青與在場的10多位各國政要寒暄握手，其中包括曾任美國副總統的拜登。3人有說有笑，拜登也親切地摟著周美青以示友善。 原本選前多個民調顯示拜登支持度領先川普，沒想到之後接連爆出了電郵門風波及兒子杭特性醜聞，可說是此次美選的大爆點，連帶影響拜登選情。果不其然，開票後，就不斷被川普緊咬，甚至佛州也被川普拿下。
根據維基百科表示，死亡之握是馬英九的絕招，被他握手的人「輕則衰小，重則死亡」，通常效果在一年內必然觸發。而就有網友表示，拜登會不會很後悔跟馬英九握過手，更開玩笑地說：「手不能亂握的啊，傻傻的。」而台灣團結聯盟諷刺「該讓大家複習一下死亡之握的威力了」，許多人也紛紛在貼文底下笑說「死亡之握名留青史！被握者衰爆」、「死亡之握發威中」。新聞來源為Newtalk 新頭殼