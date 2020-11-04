台中水湳自駕巴士試乘評價高　11日前歡迎線上預約體驗

台中水湳自駕巴士試乘活動，上月底開放線上預約以來，迴響熱絡，試乘路線約30分鐘，滿意度極高，11日截止預約，交通局表示，因交通法令仍未開放完全自動駕駛，目前須有駕駛視狀況接手輔助，透過試駕可累積自駕車因應各種狀況的經驗，希望明年中可上台灣大道公車專用道試跑。

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台中水湳自駕巴士9月起陸續完成4階段實車測試，今年10月取得試車車牌，規畫自10 月31日至11月11日開放免費試乘，短短幾天，搭乘人次已逾200人，今早繼續開放試乘，其中一輛在路口突然緊急煞車，有機車騎士突從路口鑽出來，自駕車及時煞住，沒有發生意外；這不是演練，而是實際發生狀況。

交通局表示，自駕車應視為「路+雲+車」的系統，建置智慧路口，可以接收與回饋信號，透過雲端分析，再送到車上自駕系統，車上有光達、雷達等接收器，反而比單純人眼判斷來得周延，遇到突發狀況能及時處置。





交通局長葉昭甫表示，2.0試運行計畫比花博期間的試駕路線，總長增為2倍，並轉至半開放場域，讓自駕巴士與其他人車進行更多互動，為下階段在台灣大道公車專用道試行作準備。





另增建優先號誌，並進行2輛自駕巴士跟車情境測試，在評估路口整體績效下，延長綠燈秒數，讓2輛自駕巴士接續通過路口，以驗證未來自駕巴士如同捷運車廂運行的可行性。





葉昭甫說，自駕巴士運行「安全」是首要條件，台中自駕巴士採用通過車輛安全驗證，進行線控及自動駕駛化改裝，確保結構安全無慮。測試路段完成智慧安全路口建置，包括路口號誌介接、資訊可變標誌(CMS)、盲點偵測系統等，提前且全面提供自駕巴士及其他用路人必要的交通資訊

此次實車體驗活動，盼讓民眾瞭解自駕巴士運作方式，建立安全感及信任感，11日前歡迎大家報名試乘，試乘可上網預約。