「樂遊宜蘭抽獎」林姿妙致電中獎民眾　差點被誤認是詐騙

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今天抽獎活動在律師見證下，透過電腦現場抽獎，同時進行直播，最大獎HYUNDAI汽車抽出後，林姿妙致電幸運得主家住彰化的賴姓民眾，當林姿妙告知他抽中一輛汽車，對方一開始不敢置信，回說「真的還是假的？」，經林姿妙再次說明，他才表示很高興！林姿妙還幽默的跟對方說「你剛才是不是以為詐騙集團？」賴姓民眾說，他聽得出來是縣長的聲音。
林姿妙表示，配合交通部觀光局「安心旅遊」補助，規劃「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動、「樂遊宜蘭抽好禮」及「食宿遊購行~酷樂券折價」等振興觀光方案，隨著「安心旅遊」於10月底截止，宜蘭縣在這段期間，申請人次約60萬，以每房2人推估，約有120萬人次來宜蘭旅遊及留宿，創造約55億元的經濟效益。
縣府表示，雖然「安心旅遊」補助及「樂遊宜蘭抽好禮」活動落幕，但縣府仍會繼續推動觀光；持續至11月30日的噶瑪蘭文創光雕展演，將有加碼「找公主、抽好禮~宜蘭光雕展好禮大放送」活動，自即日起至11月30日止，民眾可至宜蘭勁好玩FB網頁打卡、分享就有機會得到噶瑪蘭公主文創紀念商品；另外，秋冬之際，正是泡湯最佳時機，「2020冬戀蘭陽溫泉季」即將於12月4日至13日展開，屆時歡迎全國民眾作伙來宜蘭泡湯，感受溫泉的舒暢及宜蘭的好山好水好人情。