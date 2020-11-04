影／溪州鄉農會辦芭樂農業體驗　紮根食農教育

食農教育向下扎根！溪州鄉農會四健會、溪州鄉公所為讓鄉內學子對家鄉農作更有認同感，今（4）日邀集該鄉溪陽國中初級四健會21位學生到融梨芭樂園，舉辦「提拔提芭作業組」體驗活動，不僅讓孩子體驗人工包芭樂，更將溪州鄉芭樂農產融入課程當中，讓學生從體驗中學習、更了解農業。

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▲溪陽國中初級四健會21位學生到融梨芭樂園體驗人工包芭樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

× ▲溪陽國中初級四健會21位學生到融梨芭樂園體驗人工包芭樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

溪州鄉長江淑芬說，溪州鄉緊鄰濁水溪，主要農作物都在河川公地，由於引灌濁水溪肥沃的溪水，灌溉的稻米及農產品品質非常好，溪州芭樂的甜與脆，大顆又好吃，也有很多農產品包含小黃瓜、火龍果及許多蔬菜都是在這個時節最好吃的。

▲溪州芭樂的甜與脆，大顆又好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

× ▲溪州芭樂的甜與脆，大顆又好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，溪州最有名的就是芭樂，全台灣7千多公頃的面積，彰化縣就占了1千2百多公頃，光是溪州就有5百公頃，是芭樂的盛產區，且芭樂的品質好到已行銷到加拿大，現在農會正大力推廣溪州提拔、提芭品牌，上面上只要是溪洲鄉提拔、提芭的芭樂寶正一定最好吃的。

▲溪陽國中初級四健會小四健學習保麗龍人工套袋包芭樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

× ▲溪陽國中初級四健會小四健學習保麗龍人工套袋包芭樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

溪陽國中校長潘福來表示，學校附近許多學生家長種植芭樂，因而鼓勵學生參與初級四健會，可多了解自家的芭樂管理方法，課餘時間也可幫助父母親，藉由農事體驗，讓食與農完整結合，不僅能夠讓學生懂得珍惜食物，食農教育向下扎根，也藉此能夠從小建構友善地球的飲食文化！

融梨芭樂園園主是青農鄭豊融，鄭豊融說，父親年紀大了，他返鄉投入農業生產，目前種植有珍珠，紅心、水晶、帝王、香水、胭脂等六種品系，有將近5分半的面積全部採取草生栽培、絕不噴灑除草劑，秉持友善農業的理念。

▲融梨芭樂園園主是青農鄭豊融說，有將近5分半的面積全部採取草生栽培、絕不噴灑除草劑，秉持友善農業的理念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

× ▲融梨芭樂園園主是青農鄭豊融說，有將近5分半的面積全部採取草生栽培、絕不噴灑除草劑，秉持友善農業的理念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.04）

一年級的李姓同學說，透過食農教育，讓他觀察了解芭樂生長的歷程，如何讓芭樂能健康生長，從灑肥料、施用農藥，以及用有機栽種方式，栽種出來的芭樂特別好吃，也賣得更好價錢。