川普213:238落後拜登！3大搖擺州情勢丕變 拜登威州逆轉
川普213:238落後拜登！3大搖擺州情勢丕變 拜登威州逆轉
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-04 19:44:25｜update2020-11-04 20:47:09
美國各州自台灣時間今早7時起陸續展開大選投票日。根據福斯新聞推估，川普以213張選舉人票對238票暫時落後民主黨總候選人拜登。川普在台灣時間下午3時20分左右在白宮發表談話，他說自己一路獲勝，並聲稱在尚未開出選票的賓州「大勝」。川普稍早指控民主黨「偷走選票」，宣稱有投票截止後繼續投票的狀況。川普在白宮發表聲明時表示，正計畫對選舉舞弊狀況告上法院；拜登陣營則痛批這是無理取鬧。
美國總統大選登場，紐約等多地民眾天還沒亮就排隊等著投票。由於今年近1億人選擇提前投票，等於是2016年總統大選總票數的7成。拜登已取得238張選舉人票、川普則為213張，雙方皆尚未達到270票的當選門檻，目前仍有7州的結果尚未出爐，關鍵的86張選舉人票還未決定誰會勝出。其中，包括賓州（20張選舉人票）、威斯康辛州（10張選舉人票）和密西根州（16張選舉人票）在內的三大搖擺州，原本川普皆一路領先，但威州被拜登以微幅差距超車逆轉。不過，目前仍難定勝負，原因就在於這三州的郵寄選票相當多，當這些選票計票結束後，不無可能再次翻盤。據CNN出口民調顯示，選民在投票時的首要考量，就是經濟因素，多數美國人認為，能帶領國家回到經濟強勢軌道領導人，才有資格帶領美國，之後才是種族、防疫等議題。
目前美東時間已進入4日清晨，確定成為跨夜延長賽。目前外界關注的是，川普與拜登雙方陣營針對投票過程是否舞弊看法不一，川普宣稱將要求法院停止計票，遭到拜登駁斥。此外，目前兩人各自都對勝選很有信心，其中，現任總統川普自認選舉結果「傑出」，在記者會喊出「準備好大舉慶祝勝選！」拜登則是在演說中聲稱民主黨將贏得總統大選，呼籲大家要保持信心。目前內華達州、威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、北卡羅萊納州、喬治亞州、阿拉斯加州因為「郵寄選票」方式影響開票進度，呈現停滯狀態。