金門大學今年以「盼」為主題　舉行24週年校慶

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今年校慶的亮點，是邀請貴賓一起在「心之企盼」水彩作品，填入心中的美好色彩以完成畫作，象徵透過共同協作方式來面對未來的各式挑戰與機會；金大的境外學生則將代表家鄉的文化意象，包含天堂鳥、蓮花、金翅鳥、雙子星塔、足球之神梅西、國劇臉譜等，分別貼在世界地圖上，象徵金大國際化的推展進程。
校長陳建民表示，今年2020年，各國遭遇受疫情嚴重打擊的情況下，全體教職員生仍齊心協力推動校務發展，並在國際化招生上獲得顯著，就讀人數翻倍，目前已有165位境外生就讀，佔日間部學生總人數5%；109年度該校獲科技部計畫審核通過30件計畫案，總補助經費近新臺幣2,200萬元，有助研究環境與特色主題的深耕；為積極爭取教育部的經費支持，除成功提案到以海洋產業、僑鄉連結為主題的璀璨雙星計畫之外，在高教深耕計畫、教育部結餘款計畫部分也持續獲得教育部的肯定與經費挹注。
金門縣長楊鎮浯指出，金大立足金門，金大與金門已成為緊密的生命共同體，金大好，金門才會好，金大除是金門人才庫並扮演著公共政策的智庫角色之外，在地方社區活動的推動與融合、社會責任的部分也都有所良好表現；此外，金門鄉親和金門縣政府也都很樂意成為金大的後盾，金門縣政府是金大的夥伴，支持金大邁向一流的國際卓越大學。