美大選開票趨勢分析　吳崑玉：未來美中台關係恐有一戰

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吳崑玉指出，根據《美聯社》大約有 8 個州沒有計票完畢，其中有 2 州，合計約不到 20 票拜登佔有優勢，而比較大的搖擺州，比如賓州（ 20 張選舉人票）、北卡羅來納州（ 15 張選舉人票），看起來都有「粉紅」的趨勢。
不過就像上帝難以預測，今年美國大選充滿變數，其中最大的就是郵寄選票，每個州的開票制度、郵寄截止日期有所落差。圍繞著郵寄選票又有許多問題，包括美國郵局傳出有 30 萬張的選票延誤寄出，川普又以可能舞弊為由，要向法院請求立即停止計票。
吳崑玉分析，川普若是在郵寄選票計入後被翻盤，考量美國畢竟是個民主國家，並不會不願交出政權。以 2000 年美國總統選舉為例，當時投票結果民主黨候選人高爾（ Al Gore ）被對手老布希（ George Bush ）以些微的差距打敗，兩人的選舉爭議經歷 36 天直到布希就職才落幕。吳崑玉預測，今年選舉結果或許會有很多人不滿意，但不至於訴諸暴力。
實在太好看的美國大選
「這次選舉我們台灣也很多人關注，因為實在太好看了」吳崑玉認為這屆美國大選，很像台灣 2004 年前總統陳水扁競選連任，原本連宋配（連戰、宋楚瑜）都認為自己會贏，據說直到 319 槍擊案，內部民調都認為還會贏。今年美國選舉的氣氛和 2004 年台灣大選很像，吳崑玉因此認為川普可能會小贏。
一開始拜登的民調持續領先，但接著爆出杭特的醜聞，拜登民調下跌所以，雖然川普民調沒有回升但而有可能以些微的差距獲勝。吳崑玉認為，第一個觀察的時機是今明兩天票數大致開完，最慢就是等到「頭七」郵寄選票開完再無懸念。
吳崑玉認為，郵寄選票帶來的爭議可能帶來的威脅是立即的分裂，對於美國、全球來講都不會是個好訊號「不過老共可能例外」不過雖然一方會不服氣，但從歷史借鑒，美國最慘烈的內戰「南北戰爭」美國人應該還是會保持基本的民主素養「老美還是有身為一個老牌民主國家的規則」。
選舉後的美中台關係轉變
今年台灣對美國大選的討論度熱烈，簡直就像是「美國的第 52 州」吳崑玉指出，不過這是沒有必要的，目前美中台面對的問題其實不是「人的問題」而是整個結構性的問題。冷戰時期，美國的對手是蘇聯，因此政策上是拉攏中共對抗蘇聯，而當時中國正式「脫貧」的時期，而這段時期中國擁有的強大商機讓美國更加親近中國而忽略台灣。
吳崑玉指出，美中關係出現轉折約在 2008 年開始，歐巴馬時代推出了「亞太再平衡」、「重返亞太」反映政府感受到中國國力成長快速對美國造成的威脅，且根據過去的經驗，美國人也認為中國人是「不可信任的」。「信用」作為商業上的核心價值，美國無法再繼續和中國談判。
而在軍事方面，中國軍力也在近期大幅增長，吳崑玉分析，解放軍陸軍擴大並不會威脅到海權國家，頂多就是附近的俄羅斯，但中國錯就錯在習近平上台後提出「中華民族偉大復興」聽起來和川普的「讓美國再次偉大」很像，也難怪兩人是好兄弟。而伴隨著「民族復興」還有一帶一路，為了實踐一帶一路，中國展現了海權爭霸的決心，近期的報告顯示，中國的船艦數量已經超過了美國。
「是可忍孰不可忍！」吳崑玉指出，這對一個海權國家來講就是威脅到了它的生命線，美國政府的報告代表當局已經沒辦法容忍中國在海上的力量增長，而這樣的對立局面，吳崑玉說道老美把老共當成第一假想敵「這是習大大自找的」因此這樣思維，不論是拜登還是川普都不會有所改變，美中對抗已經無法避免，而且在未來的 10 年，美軍甚至有可能尋求一戰。
吳崑玉分析，美軍為了挫解放軍的銳氣，美中的戰爭很可能在南海、台海發生。所以，說台灣不要變成棋子或是「棄子」都是想太多了，吳崑玉指出，台灣是不是棋子是取決於地理位置，假設有日台灣被中國統一，勢必會成為中國出入太平洋的主要通道，那麼美中大戰的話，美國一定會首先拿下台灣。
吳崑玉形容「台灣『棋子』的命運是地理位置決定的，只是挨中國的炸彈還是挨美國的炸彈的差別」台灣其實沒有什麼在 2 位候選人之中選邊站的問題，因為美國對中的關係、對台政策結構明確。
吳崑玉分析，哪位候選人當選最大的差別是：川普太不可預測，得罪許多同盟國、老共，因此失去同盟國對美國的信任；拜登相對溫和，同盟國或許比較能夠接受，但拜登與中國的關係又不受到信任。
吳崑玉最後以一個笑話當作結論，曾經有個朋友聊天說道，最好的狀況就是川普當選，但是因故無法執政改由彭斯（ Mike Pence ）代行，因為彭斯個性穩定又思緒清楚。而美國過去在也有類似的情況，老羅斯福當年也是副總統，總統威廉・麥金萊遇刺身亡後繼任，結果他當得比麥金萊還好。
不過這還是個笑話，吳崑玉強調，還是希望美國在這次大選迅速恢復平靜，因為美國如果因此陷入動亂，才是台灣最危險的時候。11 月 3 日到總統就職日就是台灣最危險的時間，台灣做好最壞的準備，迎接最好的結果才是迎接危機的態度。