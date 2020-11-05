NOW早報／美選最後關頭！拜登陣營：可拿下當選門檻270票

美選最後關頭！拜登競選陣營宣布：可拿下當選門檻270票

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美國總統大選於台灣時間4日進行開票作業，候選人川普和拜登的票數呈現拉鋸戰，選情陷入膠著，目前開票也進入到了最後關頭。對此，拜登陣營的競選經理就表示，預計能拿下本次當選門檻270張選舉人票。截至目前為止，拜登已238票領先川普213票，根據美聯社、福斯新聞網等外媒開票統計，民主黨候選人拜登在密西根州的得票率已反超川普，恐能順利拿下密西根州16張票，且威斯康辛、內華達州沒有被翻盤，他將獲得勝選門檻270票。

▲美國總統大選3日舉行投票，選情備受各國關注。（圖／美聯社／達志影像）

暗示選務不公？川普發推「怪怪的」：我的領先神奇消失了





美國總統大選昨（4）日陸續開票，雙方選情膠著，最後結果可能要等到幾個搖擺州的郵寄選票全數算完才會揭曉。不過，隨著威斯康辛州、密西根州先後出現翻盤，選情似乎又從川普倒向拜登那一邊。對此，川普在美國時間4日早上於個人推特發文聲稱，「昨晚，我在許多關鍵州都穩定領先，而這幾州幾乎都是民主黨控制的。然後，一個一個地，我的領先開始神奇地消失，因為大量選票意外地被計入。非常奇怪，而且『民調專家們』完全搞錯了，歷史性地大錯特錯」。





不過，川普的這則推文被推特以「可能產生誤導」而隱藏，必須用戶手動點開才能看見。川普的這般態度，也讓美國總統大選的結果是否能順利誕生，抹上一層陰影。



▲川普推文全文。（圖／翻攝自川普推特）

今日天氣／東北季風減弱！各地天氣穩定 日夜溫差稍大





今（5）天隨著東北季風減弱，各地氣溫稍回升，低溫大致在19至22度，局部沿海、空曠地區可能更低一些，高溫部分在桃園以北及宜花可以回升到26、27度，其他地區約28至30度，各地日夜溫差較大，請大家視溫度變化適時調整穿著；水氣上更為減少，僅基隆北海岸、大台北東側及宜蘭地區有零星降雨，其他地區則維持多雲到晴。





巡航半徑為國產無人機40倍 美國售台四架MQ-9B無人機





國防部昨（4）日表示，美國政府於美東時間11月3日就「MQ-9B無人機」6億美元對台軍售案，並進入「知會國會」程序，該案可望在1個月後生效。外交部也已正式接到美國政府通知。外交部表示，這是川普任內第10度，也是美國兩周內第3度提供台灣重要防衛性武器；國防部則指出，美國持續依「台灣關係法」及「六項保證」供售台灣所需的防禦性武器，將可增進聯合情監偵能力，強化國軍整體防衛戰力。





美國國防安全合作署（DSCA）也發布新聞稿表示，國務院已批准該對台軍售案，將賣給台灣4架MQ-9B衛士無人機、2座固定地面控制站、2座移動控制站與14個選擇性有效反欺騙模塊（SAASM）、嵌入式全球定位系統（EGI）、SeaVue海上巡邏雷達等。



▲美國宣布出售四架「海上衛士」無人機給台灣，總價值為6億美元。（圖／翻攝自 Airforce-technology 網站）

獨／星二代自爆遭「她」狠酸 本土劇女神回應了





藝人曾治豪從歌唱節目《超級星光大道》出道，同時他也是已逝藝人賀一航的兒子，近日他上節目《小明星大跟班》爆料幕後事件，他提到自己第一次拍8點檔，因是演員界的菜鳥，誤坐到某位一線女星的位子，卻被她反嗆「你出道多久了」，曾治豪在節目上都用「某某」二字稱呼該女星，加上後面提到王識賢暖舉，讓網友瘋猜主角是李燕，對此李燕也回應「我完全沒印象有這件事。」



▲曾治豪（左）在節目上透露自己被一線女明星酸言酸語對待，網友瘋猜是李燕。（圖 / 翻攝小明星大跟班YouTube、李燕臉書）

小鬼連續入夢「我很多地方要去」 她：終於相信你在天堂





小鬼（黃鴻升）離世1個半月，好友對他的思念不曾結束，李千那3日發文透露，自己從來不會自言自語，前（1）天開車，她重複聽著小鬼的歌，邊聽嘴上邊叨唸「你怎麼都沒來找我？」沒想到，當天晚上就夢到小鬼，「我驚呆了...我打你說怎麼現在才找我，你說你很多地方要去，還說現在在天堂很自由，想找你隨時可以叫你。」醒來後，李千那不相信夢到的一切，昨天睡前就跟小鬼說要去找他，「結果我還真的又見到你」，連兩日的夢境讓她直呼「我終於相信，你在天堂，而且非常非常快樂！」（編輯：許苡晴）