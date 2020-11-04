NOW辯風向／趙正平自爆是辦公室戀情受害者　反方逆轉勝

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但反方的「逆轉秀」才正要開始，首先上場申論的趙正平自爆自己就是「辦公室戀情受害者」，直言辨公室戀愛會讓職場不公平，剛開始或許甜蜜，但時間久了卻難免發生衝突。且若一間公司內有好幾對辦公室情侶，那麼這公司還要不要好好幹活？更何況如果分手還會遭到周遭同事的閒言閒語。
而正方派出質詢的關閎文則認為，台灣社會現在生育率低、工時又長，一般民眾認識異性的機會已經不太多，在辦公室談戀愛有何不可？正方申辯的Eri也以日本為例，指出日本有3成民眾在職場認識結婚對象，甚至有的公司還有補助。另外正方也強調，辦公室戀愛開花結果的佳偶也不少，並以演藝圈的數對銀色夫妻為例子。
不過，反方的大根很快舉出演藝圈的怨偶更多，並認為正方的說法都是從員工的角度出發、認為在辦公室談戀愛並無不可，但若是從公司的角度出發，辦公室戀愛往往影響工作，當然會希望能免則免。
大根並以自己經營餐廳的親身經驗為例，透露原本表現優異的員工談戀愛後，卻因為吵架而影響工作。趙正平和林莎也上演小劇場，模擬情侶在辦公室談戀愛的肉麻互動，相約茶水間讓全場都看不下去，直呼「不舒服」！
最後雙方在答詢網友問題時，正方代表左丹奴認為辦公室戀情當然可能會面臨到一些問題，但這就是你選擇要談戀愛所必須付出的代價，既然做出決定就要負責，發揮高情商不要讓戀愛影響到工作。而反方代表林莎則持相反立場，認為在辦公室談戀愛，情侶間的工作表現很難不遭到放大檢視、成為公司的八卦話題，既然如此，最好一開始就不要投入，避免辦公室戀情才是上策。
而節目也邀請到《1111人力銀行》的公關經理陳小蕎給大家建議，提醒若真要談辦公室戀情，謹記以下5點：1、跟直屬主管先行報備，2、戀愛不要忘了認真工作，3、不要逼同事選邊站，4、辦公室戀情不是升官加薪管道，5、保持兩人獨立空間。
節目最後阿樂公布了觀賞直播的網友投票結果，經過整場辯論後，支持正方的比例降為36%，而支持反方的比例上升至64%，恰巧跟開場的數字完全相反，反方演出漂亮逆轉勝，讓主持人宋少卿驚呼這是學生代表隊少見的第二次敗北。最後宋少卿稱讚雙方今天都拿出精彩表現，呼籲網友無論在哪裡談戀愛都應該要「發乎情、止乎禮」，拿捏好分寸。
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