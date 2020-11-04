中職／棒子上撒鹽去壞氣 詹子賢克服低潮開轟助兄弟聽牌
中職／棒子上撒鹽去壞氣 詹子賢克服低潮開轟助兄弟聽牌
記者黃建霖/台南報導
calendar_today2020-11-04 23:50:10
台灣大賽第4戰，中信兄弟靠著強棒詹子賢的關鍵3分砲，終場以6:3贏球。而賽後受訪時，他也透露自己前幾場「氣」有點不順，打得不差但都直接進手套，因此隊友也幫他用了很多方式來「拐氣」。
雖然系列賽前3戰打擊率不到1成，但詹子賢認為其實自己前幾場狀態並沒有不好，但不知道為什麼球都直接去找對方手套，「打出去的球都很強勁，但都被接到，我也沒在對統一打線邊的，但也不知道他(野手)會守在線邊。」也因為如此，此役賽前他有稍微做一些改變，除了剪了頭髮之外，隊友也幫他用鹽來去晦氣，「志豪和思齊賽前也有幫我在棒子前面撒一些鹽，和我說：『這樣壞氣才會散掉！』。」
詹子賢笑說很感謝隊友，不斷的鼓勵自己，特別是自己前幾場打不好，他們也沒有不理自己，而是積極的幫忙給建議。「丘哥(丘昌榮教練)比我還急，每一天都會提醒我收拾好心情，明天再來。」詹子賢說，爸爸也開導他心態要端正，「他說心怎麼想的，都會反應在打擊上，心裡想壞的就容易打不好。」