中職／統一3連敗被聽牌 林岳平：關鍵失誤加打線熄火
中職／統一3連敗被聽牌 林岳平：關鍵失誤加打線熄火
記者黃建霖/台南報導
calendar_today2020-11-05 00:03:47
台灣大賽第4戰，統一因為失誤釀禍，在關鍵的第4局丟掉3分，最終以3:6輸掉比賽，系列賽面臨1:3退無可退的情況。總教練林岳平指出，第4局內野守備的失誤，是本場比賽勝負的分野。
4局上，統一先發江辰晏一上來就接連對許基宏和詹子賢投出保送，之後岳東華敲出三壘方向滾地球，造成郭阜林處理球上的失誤；接著兄弟靠著江坤宇的高飛犧牲打，以及岳政華的2分打點安打，單局攻得3分，林岳平認為這是本場比賽的關鍵。「(那局)一出局、一二壘有人，內野的高彈跳球造成失誤，之後對方安打串聯掉了3分；第5局換投手後被敲全壘打，確實這2局他們的長打造成了很大的傷害。」林岳平賽後檢討時，如此說道。
另外，餅總也指出今天打線無法有效攻擊，也是輸球的一個重要原因，「5、6、7局我們都有很多的機會，開場有人上壘卻無法推進和得分，加上對方守備太棒了。」陣中幾名主力打者狀況不理想，林岳平無奈的說也只能在接下來的比賽調整打序，看能不能得到比較好的結果。