我的票不見了！川普告上法院要停開、重驗 拜登稱將獲勝
我的票不見了！川普告上法院要停開、重驗 拜登稱將獲勝
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-05 06:13:24
美國總統大選出現跨夜纏鬥，開票長達一天也未能得出明確結果，雙方票數一度卡在 238:213 非常久，隨後由於拜登在威斯康辛州逆轉而再獲得 10 張選舉人票，緊接著連密西根州也落入拜登口袋。不過，川普陣營卻提出投開票過程有太多瑕疵，質疑選舉缺乏透明與公平而訴諸法院，要求重驗威州的票，並停止賓州、密西根州的開票作業。
綜合外媒報導，民主黨候選人拜登於台灣時間 5 日清晨會見傳媒，聲稱一旦點票結束，將會取得過 270 張選舉人票門檻的票數、當選總統，請大家再等等。拜登並表示，自己在賓州的狀況不錯，密西根州也保持領先，有機會拿下這 2 州並取得 270 票門檻，如若勝選，將帶領被撕裂的美國走向癒合之路：「我以一個民主黨參選人勝選，我會以一個美國總統治國。」
雖然拜登信心滿滿，但對手川普陣營並不打算就此迎來敗選的結果。川普本人在推特上表示，自己原先在搖擺州都領先，但這些領先卻突然一個個消失，非常奇怪，質疑民主黨透過郵寄選票作票。
由於認為過程疑點重重，川普陣營已正式提起訟訴，要求密西根州和賓州停止計票，直至川普陣營獲得有意義的監票權，也要求檢驗已開完的選票。至於早前已宣布由拜登勝選的威斯康辛州，川普的競選連任總幹事史泰平（ Bill Stepien ）則發聲明表示，威斯康辛州有數個郡有違規通報，對計票結果的有效性造成嚴重的疑慮。將立即提出驗票要求。