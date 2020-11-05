NBA／陣中明星後衛在市場上超夯　鵜鶘對交易持開放態度

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NBA／陣中明星後衛在市場上超夯　鵜鶘對交易持開放態度

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-11-05 07:50:58

Jrue Holiday
▲鵜鶘明星後衛Jrue Holiday。（圖／美聯社／達志影像）
隨著賽季結束，自由市場上的交易傳聞開始逐漸浮出，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，有多支球隊希望能爭取得到紐奧良鵜鶘明星後衛Jrue Holiday，而球團也開始聽取報價。
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30歲的Holiday是大器晚成的代表，他個人的攻防能力都相當出眾，本季場均出戰34.7分鐘，可以拿到19.1分、6.7助攻、4.8籃板和1.6抄截。
根據此前報導，今年闖進到總冠軍賽的兩支球隊湖人和熱火，似乎都對Holiday有點興趣，另外也有幾支球隊分別對他展開追求。

鵜鶘目前處於重建當中，陣中有Zion Williamson、Brandon Ingram、Lonzo Ball等年輕好手，還需要幾年的時間來增加經驗，這也讓Holiday這樣正值巔峰的老將在其中處境有些尷尬。

但對於一些志在爭取冠軍的球隊來說，能持球進攻、又能防守對方外線箭頭的Holiday，若能加盟將可以起到非常大的作用。
Holiday目前的合約將在2021-22賽季結束後到期，不過他在下個賽季結束後，將會擁有一個球員選項，能夠選擇跳出合約。
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