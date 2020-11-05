德籲美尊重、維護選舉制度 警告形勢「一觸即發」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-05 08:05:37
美國總統大選當地時間 3 日登場，經過馬拉松開票後，拜登雖然在選舉人票數上領先，但川普揚言告上法院、追究選舉中的不法情事。也許是預見這場選舉不會這麼輕鬆就落幕，德國外交部長馬斯（ Heiko Maas ）在投票日前夕呼籲，選舉將決定美國地位和未來的歐美關係，呼籲美國政界尊重選民的選擇。
綜合外媒報導，馬斯指出，美國的政治人物應協助維護公眾對選舉制度的「信任」，在選舉過程和結果上建立信賴非常重要。對於大選後可能出現的混亂，馬斯也聲稱，目前美國大選仍在點票，現階段進一步評論還太早，重申大家都應保持耐性，而美國的憲法和機構過去已成功挺過數次風暴，期待這次也能通過考驗：「美國是個強大的民主國家，其制衡機制和法治已數度證明，它們可以在困難的情況下發揮作用，並根據民主原則解決關鍵問題。」馬斯還表示，這次選舉將決定美國的全球地位，並關係著歐美關係的未來。另一方面，與總理梅克爾同屬基督教民主聯盟的國防部長卡倫鮑爾（ Annegret Kramp-Karrenbauer ）則警告美國正面對「一觸即發的形勢」，有可能導致憲政危機，無論最終誰勝出，歐洲都需要更自給自足、維護自身利益，強調西方唯有團結才能維持壯大，確保秩序。