羽球／因涉賭被禁賽超過4年 前日本一哥國家隊禁令解除
羽球／因涉賭被禁賽超過4年 前日本一哥國家隊禁令解除
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-05 08:41:07
2016年和桃田賢斗兩人因為涉入非法賭場，而遭到日本羽協禁賽的田兒賢一，今天正式解除了禁令，重新獲得了自由身。不過身材發福的他，要重返職業賽場恐怕有難度。
田兒賢一在個人社群網站上用日、英、中三國語言寫道：「2020年11月1號，解除無限期登記註銷，我收到了這一個消息，關於這個事情沒打算告訴您們很多。謝謝您們一直以來對我的幫助。今後也請您們支持，謝謝！」31歲的田兒賢一曾經高居世界第3，並且在2014年幫助日本隊首度捧起湯姆斯盃冠軍。但桀傲不遜的他，在2016年被爆出和桃田賢斗出入非法賭場，而被判處無限期禁賽。
桃田賢斗在2017年5月解除禁令，並且在近年登上了球王寶座，打出了統治級的身手。而田而賢一則是因為情節重大，2年內超過60次出入非法賭場，並花了1000萬日元左右的巨額，一直被禁賽到今年。不過田兒賢一目前已經31歲，透過他在IG上的發文，也可以看出他身材走樣，已經很難再重回職業賽場了。這一個遲來的禁令解除，也讓人無限唏噓。