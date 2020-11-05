川普威州為何輸掉？網曝光原因：這位「關鍵人物」是重點

美國總統大選目前開票結果仍是由拜登取得264選舉人票領先川普的214票，若拜登再拿到內華達州6張選舉人票，就已達到270張勝選門檻。而拜登在兩大關鍵州「威斯康辛州」和「密西根州」逆轉勝，拉開與川普的差距，就有網友曝光這背後的原因，直呼這位「關鍵人物」是重點。

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該名網友在PTT回文「川普威州GG的原因是什麼啊」，PO出兩張圖，並表示兩張圖都很簡單，就和川普掉的州都一樣。美國每個州的民眾最在意的大約四到五成左右，都是「新冠肺炎」的傳播，「老實說這種東西你控制得好就拿票，控制不好就丟票」。

▲網友分析川普輸掉威州的原因在於防疫不佳，未能贏得民心。（圖／翻攝自PTT）

而安東尼．弗契（Anthony Fauci），是美國免疫學家，現任美國國家過敏和傳染病研究所主任，對愛滋病、HINI甲型流感和新冠肺炎（COVID-19）等傳染病的研究中都作出重大貢獻，不僅是白宮冠狀病毒工作組成員，也被公認為世界領先的傳染病專家之一。



▲安東尼．弗契（Anthony Fauci）。（圖／翻攝自維基百科） 網友也表示「我相信有點腦的民眾都會信弗契的專業能力大於川普，如果你再把弗契開除，不就等於放我們自滅？」，他也提及川普其實在疫情期間，一直有機會把差距拉大，若他謙虛一點，重用弗契，不要一直講有的沒的，多重視專業意見，不要用太多個人判斷，「我相信他連任是十拿九穩的」。





只可惜川普在處理疫情時，都在丟票，也因為這關係到民眾的自身安危，他又不尊重專業，「再鐵桿的支持者都會轉為隱性，甚至乾脆不登記投票」，川普遲遲對疫情拿不出辦法，甚至連自己都中，讓太多美國民眾失去信心，才造成這樣的結果。網友也在文末表示，「只能說川普一直握有主動權可以扭轉劣勢，但是他一直沒做，也不給專業的去做，所以就以些微差距輸掉他之前贏的州了」。（編輯：郭佩蓉）