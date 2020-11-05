美國大選決勝！川普拜登爭「西部關鍵州」270票入主白宮
美國大選決勝！川普拜登爭「西部關鍵州」270票入主白宮
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-05 09:24:42
美國總統大選目前拜登以 264 票領先川普的 214 票，仍有 5 州尚在計票當中，現任總統川普在關鍵的 3 州：賓夕法尼亞州（ 20 張選舉人票）、喬治亞州（ 16 張選舉人票）與北卡羅萊納州（ 15 張選舉人票），保持領先，合計共 51 張票，川普若最後在幾州勝出將會是很大的優勢。而拜登若抱持在密西根州（ 16 張選舉人票）、亞利桑那州（ 11 張選舉人票）和內華達州（ 6 張選舉人票）保持領先，勝率會更大。
今年因為郵寄選票，仍然需要幾天的時間才能夠確認最終選舉結果。《 CNBC 》指出，有幾個州兩位候選人的差距非常近，或者仍在開票：包括賓州、密西根州、亞利桑那州、北卡羅來納州和阿拉斯加（ 3 張選舉人票）。分析指，川普若想繼續待在白宮，必須在賓州、喬治亞州、北卡羅來納州和阿拉斯加保持領先，並且還要再贏過拜登一個州。依目前的開票結果，川普如果再 4 個州保持領先，將會是 263 張選票，因此必須在其他州贏過拜登。
至美國時間週三（ 4 ）下午，賓州 80% 的票開出，川普大約以 45 萬票的優勢領先拜登。而根據國務卿辦公室，賓州還未計算的郵寄選票不超過 100 萬張，但這些推測大多來自費城、匹茲堡等傾向支持民主黨的大城市，若是郵寄選票陸續開出，賓州也有可能「翻盤」。
而對拜登來說，他不像川普那麼需要賓州獲得 270 張選舉人票，但如果拜登未能在關鍵州超越川普，他就必須保持在密西根州領先。因此雙方的決勝的關鍵從東岸的賓州轉到仍在計票的內華達州（ 6 張選舉人票），拜登和川普的差距不到 0.6％，如果拜登贏得內華達將會剛好到達 270 票的門檻，川普將會落後 5 票，即使拿下阿拉斯加 3 票也無法力挽狂瀾。目前川普陣營向最高法院要求停止賓州計票，賓州法院先前將缺席投票的截止日從週二（ 3 ）延長至週五（ 6 ），同時也要求密西根州暫停計票，要求法院重新計算威斯康辛州的票。