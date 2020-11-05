拜登領先美股收紅　台股開高後平盤上下震盪

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拜登領先美股收紅　台股開高後平盤上下震盪

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-11-05 09:29:05｜update2020-11-05 09:30:58

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲美國總統大選拜登暫時領先，美股收紅，台股5日開高後震盪。（圖／記者顏真真攝，資料照片）
眾所矚目美國總統大選持續開票，拜登暫時領先，美股四大指數昨（4）日開高，台北股市今（5）日開高後震盪，雖一度站回12900點，但沒多久又拉回，並在平盤上下震盪。台積電開高後稍稍走低，鴻海與大立光較為強勢，漲0.5%與0.9%。
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早前拜登暫時領先，但川普不滿，要求有疑慮的州重新驗票還喊出要打法律戰。而美股道瓊指數4日上漲367.63點，或1.34%，收27,847.66點；標普500指數上漲74.28點，或2.20%，收3,443.44點；那斯達克指數上漲430.21點，或3.85%，收11,590.78點；費城半導體指數上漲81.49點，或3.54%，收2,384.22點。
台北股市今日開盤漲10.11點，加權股價指數以12878.01點開出，指數一度站回12900點，但沒多久又拉回，來到平盤上下震盪。權值股台積電開高走低，9點15分約跌0.6%，來到447元。鴻海漲0.5%，來到79.3元。大立光漲0.9%，來到3150元。世界先進與宏碁漲3%、聯發科與緯創漲1%，不過聯電受到美國官司影響，弱勢跌3.7%，來到30.4元。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，此次美國總統大選候選人拜登跟川普對於市場來說都是可預測的，並不像2016年那次大選市場對於川普較陌生，目前市場適應全球環境變化的能力越來越迅速，即使美國總統大選結果延後公布，也僅可能短期震盪，中長期仍朝正向發展，選股策略以明年趨勢明確的產業擇優逢低加碼。

杜欣霈指出，不論誰當選美國總統，台股後市來看，指數呈現高檔盤整震盪機率大，各族群股價將交替輪動表現。而現階段台股投資方面，選股仍是最佳策略，科技股仍是投資主軸，布局中長期趨勢明確的次產業，尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意。

針對美國總統選舉結果推演與投資方向，群益投信認為，川普連任的話，延續既有的政策作為，並有可能現行減稅方案2025年的落日條款，可降低美國企業的長期租稅壓力。此外，對川普上台以來，受惠去美化、去中化等趨勢的產業個股持續有利，而鼓勵美國能源自主，對能源產業也有利。
而若拜登當選，由於他支持綠色能源，可能會加大美國境內綠能的投資，對新能源產業為利好。並可能取消部分商品關稅，對受到關稅影響大的消費品有利。但拜登預計取消川普所執行的企業減稅，預估將使得21年美國企業獲利下修約10%，而計畫分拆大型科技公司的政策，對美國股市屬相對不利。
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