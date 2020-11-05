NBA／一哥布克想離隊？太陽記者：100%是假新聞
NBA／一哥布克想離隊？太陽記者：100%是假新聞
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-05 09:36:26
近日有傳聞指出24歲的鳳凰城太陽一哥Devin Booker想要離隊，引來鳳凰城當地記者John Gambadoro不滿並駁斥，「這100%g是假的。Booker在太陽很開心。」
《ESPN》的記者Ryan Russillo在節目上談到Booker，「太陽必須擔心Booker的事情，他是真的想離隊，最慘的是要在聯盟中保守這個大家都知道的秘密。若真的走人又會是一個慘淡的賽季。」不過一些熟知太陽隊的記者和NBA內部人士反駁這件事，Gambadoro發推文表示，「這100%是假的，他在鳳凰城過得很開心，對賽季感到興奮，他喜歡他們在復賽期間的表現，期待球隊在即將到來的自由市場的運作，他沒有說過想要離開的話，不要聽信這些假消息。」
復賽前西區第10的太陽在泡泡聯盟開打後間豪取8連勝，是復賽後唯一保持不敗的球隊，但遺憾的是仍無法晉級，連10季無緣季後賽。Booker本季場均26.6分、4.2籃板、6.5助攻坐穩太陽一哥寶座。