美大選拜登領先！台幣強升逾4角、再戰彭淮南防線28.5元
美大選拜登領先！台幣強升逾4角、再戰彭淮南防線28.5元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-05 09:52:09
美國總統大選開票陷膠著，爭取連任且暫落後的美國總統川普質疑開票過程，並將訴諸法律，也讓美國大選再添變數。不過，新台幣兌美元今（5）日早盤不受影響，再度重返「28字頭」，一度來到28.571元、勁揚逾4角，更逼近前中央銀行總裁「彭淮南防線」28.5元，目前28.607元震盪。
市場關注美國總統大選發展，即便爭取連任的川普陣營將訴諸法律，市場風險升高，美股那斯達克指數仍大漲430.21點作收，而台股今日開盤漲10.11點，加權股價指數以12878.01點開出，但一度翻黑，目前又上漲20餘點。國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中韓元今日早盤升至1131.20韓元兌1美元，日圓兌美元也是升值，目前來到104.31日圓兌1美元，而人民幣兌美元中間價6.6895元，較前一交易日中間價貶值124基點。至於新台幣兌美元，匯銀人士指出，雖然昨日在央行調節下，新台幣收盤拉回「29字頭」，但今日新台幣兌美元一開盤就重返「28字頭」，以28.90元、升值1.06角開出，隨後升破28.6元，一度來到28.571元、強升4.35角，目前在28.607元震盪。