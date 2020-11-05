巷仔內／一覺醒來變天！拜登超車翻盤　可能關鍵有哪些？

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台灣時間 11 月 4 日晚間，美國大選選情出現變化，原本暫由川普領先的威斯康辛州與密西根州，皆由民主黨拜登逆轉翻盤， 2 州共 26 張選舉人票被拜登拿下，而它們在 2016 年的選舉都由川普勝出。
郵寄選票是今年大選前的一個重要爭議點，由於疫情加上美國幅員廣闊，民主黨積極鼓勵選民採取郵寄投票的方式。然而，川普對此相當反對，認為這大大增加了民主黨作票、灌水的風險，事後也證明，郵寄選票確實對這次的選舉起了關鍵作用。
既然候選人不挺郵寄選票，那可以想像川普的粉絲一般不太會選擇這個投票方式，但相對來說，拜登的支持者就有很多會採取郵寄選票。根據 US Election Projects 統計，今年有高達 6 成的選民採取郵寄選票，而且各州有關郵寄選票的截止、統計規則不一，也埋下很多變數。
以 2 州為例，雖然一開始開票時，由川普保持領先，但除了差距不夠大以外，也是因為現場投的票計算完後，威州密爾瓦基、密州底特律等民主黨票倉，陸續回報郵寄選票開票數字，導致結果改變。
至於賓州雖然目前結果尚未確定，但也可能會有與密西根州一樣的危機，原因也在於郵寄選票陸續開始點算，而且擁有百萬人口的賓州第一大城-費城，約有 7 成以上的選民都支持拜登，也為川普在賓州的選情埋下隱憂。
二、隱性選民不如預期、結構變化
美國由於地理位置和發展因素，大部分的州都算是能清楚區分是紅州還是藍州，其中東西岸沿海的州份，如加州、華盛頓、紐約等大多支持拜登，而共和黨的基本盤則鎖定中西部的農民和勞工。
然而，過去幾年，南方一些州份也出現人口結構上的變化，以亞利桑納州為例，傳統上雖是穩定支持共和黨的南部州份之一，但由於人口結構轉變，來自加州的大量移民、不斷增長的拉丁裔人口，以及受過大學教育的白人選民態度的轉變，逐漸重塑該州的政治格局。加州一直都是民主黨的鐵票區、而拉丁裔人口早就不滿川普針對移民的政策。
至於喬治亞州，雖有分析指出應該還是會由川普拿下，但由於城郊地區進一步的多元化，更多非白人的人口湧入，民主黨也不斷拉近在當地與共和黨的差距，越來越多的少數族裔移民、高教育居民倒向民主黨。隱性選民數量不如預期、人口結構變化，也可能是川普丟失亞利桑那州、於喬治亞州苦戰的原因之一。
三、疫情與經濟
雖然川普先前一連串「保護美國、美國優先」的政策，似乎讓美國的經濟有所增長，但不可諱言的是，這次新冠肺炎疫情確實也是一記重擊，原本看似漂亮的政績成績單，硬生生被畫上好幾個叉叉。除了被指控防疫態度消極、導致數以百萬計的美國人感染和死亡外，疫情重創經濟的程度也不可小覷。
以威斯康辛州和密西根州為例， 4 年前川普打著「美國優先」的口號走馬上任，揚言要把製造業和工作機會帶回美國本土，讓當地人民有所期待，特別是在全球化以及產業空洞化之下，川普的政見相當吸引人。然而， 4 年過去了，美中之間持續不斷的貿易戰、供應鏈動盪，雖然打擊到對手，但也不可避免對美國造成傷害，產業回流的速度也不如預期的快。
貿易戰之下襲來的新冠病毒更是讓許多產業陷入停滯、失業率飆升，民眾連吃飯和生存都有問題，還常常要被關在家裡，很難再顧到美國偉大不偉大。
不過由於開票仍在進行，前述州份雙方的差距又太小，加上川普揚言有瑕疵而要打法律戰，還有部分郵寄選票丟失，種種原因讓大選結果暫時難以蓋棺論定。