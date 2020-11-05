桃園青埔足球場增建　全國首個擁有4座不同賽制場地

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市立青埔足球場除4面足球場地外，亦增設球員休息區、行政中心、停車場等，施工時所設置的工程管理空間也整理作為足球裁判研習及集訓場所，主要以滿足各賽制需求為理念，希望不僅能提供鄰近學校作為足球教學或集訓的場地，亦提供市民更好更優質的運動休閒環境，為桃園市多元運動發展政策，再注入一劑強心針。
桃園市政府於107年開始申請教育部體育署「運動i臺灣計畫-桃園市運動熱區~青埔足球場」專案，有效整合及運用體育運動資源，透過運動熱區的經費挹注，擴大服務能量；運動熱區針對一般民眾及學童提供社區及企業親子足球體驗營，聘請專家分享足球運動樂趣、規劃足球教室與民眾互動、更提供運動健康諮詢服務。對於足球選手辦理常態分齡訓練活動及城市交流賽，增進桃園市各及代表隊的實力。另外也辦理外籍移工足球運動體驗營及外籍移民足球聯賽，成功吸引各不同族群參與足球運動。「桃園市運動熱區~青埔足球場」107年度參與人次合計約6250人次，108年度參與人次合計約8800人次，109年度11月前更大幅成長到15500人次。
未來110年也將規劃企業足球賽事及桃園市社會組聯賽到桃園市運動熱區開打，拓展專業選手競賽舞台，也為了全運會提前準備。同時並增加辦理運動賽事欣賞系列活動，培養民眾的運動文化素養，改變過去強調體能與體魄的鍛鍊，讓民眾學習欣賞運動賽事的內涵，引發參與的興趣。