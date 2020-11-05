100分部長變100分主委！馮世寬：要移除蔣公銅像我有意見
100分部長變100分主委！馮世寬：要移除蔣公銅像我有意見
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-05 10:28:38｜update2020-11-05 10:58:53
2016年民進黨執政後，成立促進轉型正義委員會（促轉會）要求政府機關移除被視為威權象徵的蔣介石銅像，各政府機關及公共空間的蔣介石像陸續被拆除。促轉會日前點名國防部與行政院國軍退除役官兵輔導委員會不積極配合移除蔣公銅像。退輔會主委馮世寬今（5）日表示，不同意促轉會的說法。
立院外交及國防委員會今日審查110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分。會前媒體詢問有民眾抱怨國軍戰備週演訓直升機聲音太吵，要求「滾回營區」一事，馮世寬表示，不知道這個新聞。媒體追問民眾是不是應該體諒國軍？馮世寬表示，「民眾應該愛國軍！」國民黨立委溫玉霞詢問促轉會點名退輔會要配合移除蔣公銅像，促轉會主委楊翠說要跟退輔會協調，有沒有收到通知、有沒有壓力？馮世寬表示，這些蔣公銅像現在都是古蹟不能隨便更動，如果促轉會要放個牌子寫這是威權象徵，這些我沒有意見，如果要移走我就有意見。
溫玉霞認為這樣回答不是很好，蔣公歷史定義不是促轉會能定奪。馮世寬回應表示，我是政務官，不能說我反對這政策，但是政策中間要把我們正當理由表述，這點立場我跟國防部一樣，絕對不能隨便把它挖走、打破。
溫玉霞說，昨天國防部長嚴德發回答的很好，也是不支持移走蔣公銅像。馮世寬表示，假如他回答100分，今天我也是100分。溫玉霞說，以往我認為你是100分，今天我認為你是80分。
馮世寬指出，今天大家都將蔣公銅像誤解成威權，但是對國家的貢獻都沒表現出來，銅像放在那邊也沒有要求去膜拜，對於促轉會的做法我是不贊成，不是因為被激出來才這麼說，這是我心裡面的話，他憑什麼要我們移除。