美大選陷膠著　專家：最高法院恐非最終仲裁人

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美大選陷膠著　專家：最高法院恐非最終仲裁人

中央社

calendar_today2020-11-05 10:54:31

▲2020美國總統大選於美國時間11月3日投票。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020美國總統大選於美國時間11月3日投票。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統大選陷入膠著，現任總統川普打算尋求聯邦最高法院介入計票過程，法律專家表示，聯邦最高法院可能不是這次選舉的最終仲裁人。
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他們說，法院是否將接受川普提議，下令停止計算在選舉日之前或當天收到的選票仍是未知數，而法院可能處理的任何爭議都將改變密西根和賓夕法尼亞等激戰州的選戰軌跡。
路透社報導，直到今天凌晨，許多州都還未完成計票，尋求連任的川普稍早露面，宣稱已贏得大選。

川普在競選期間一再毫無證據地指控郵寄選票有舞弊之嫌，他在白宮發表談話時緊扣這個主題說：「這是對我國的重大詐欺。我們希望適時運用法律。所以我們會告上美國最高法院。我們希望所有表決行為都停下來。」

川普沒有提出任何證據來支持他的指控，也沒有詳細說明他將在聯邦最高法院提出何種訴訟。川普陣營已介入聯邦最高法院一起訴訟，尋求推翻賓州接受遲到郵寄選票的決定。

川普陣營和其他共和黨人也在其他州提出訴訟，包括要求密西根州停止計票。

然而，法律專家認為，儘管特定選票或投票和計票程序可能存在異議，但目前還不清楚這類爭端是否將影響最終結果。

俄亥俄州立大學（Ohio State University）選舉法律專家佛里（Ned Foley）說，這場選舉沒有構成2000年總統大選那種局面的要素，當年聯邦最高法院擋下重新驗票的主張，讓小布希（George W. Bush）獲得佛州25張選舉人票，擊敗民主黨對手高爾（Al Gore），當選第43任總統。
佛里說：「現在說這些太早了，但美國最高法院最終將如何起到決定性作用，目前似乎還不明朗。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1091105
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