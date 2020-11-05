美大選陷膠著　專家：最高法院恐非最終仲裁人

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路透社報導，直到今天凌晨，許多州都還未完成計票，尋求連任的川普稍早露面，宣稱已贏得大選。
川普在競選期間一再毫無證據地指控郵寄選票有舞弊之嫌，他在白宮發表談話時緊扣這個主題說：「這是對我國的重大詐欺。我們希望適時運用法律。所以我們會告上美國最高法院。我們希望所有表決行為都停下來。」
川普沒有提出任何證據來支持他的指控，也沒有詳細說明他將在聯邦最高法院提出何種訴訟。川普陣營已介入聯邦最高法院一起訴訟，尋求推翻賓州接受遲到郵寄選票的決定。
川普陣營和其他共和黨人也在其他州提出訴訟，包括要求密西根州停止計票。
然而，法律專家認為，儘管特定選票或投票和計票程序可能存在異議，但目前還不清楚這類爭端是否將影響最終結果。
俄亥俄州立大學（Ohio State University）選舉法律專家佛里（Ned Foley）說，這場選舉沒有構成2000年總統大選那種局面的要素，當年聯邦最高法院擋下重新驗票的主張，讓小布希（George W. Bush）獲得佛州25張選舉人票，擊敗民主黨對手高爾（Al Gore），當選第43任總統。
佛里說：「現在說這些太早了，但美國最高法院最終將如何起到決定性作用，目前似乎還不明朗。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1091105