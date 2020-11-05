美選戰況他「超神預測」被推爆！台人朝聖：川普照劇本演

美國總統大選目前開票結果是由拜登取得264張選舉人票領先川普的214票，若拜登再拿到內華達州6張選舉人票，便能達到270張的勝選門檻，成為下一任美國總統。面對這樣的結局，也有網友發現「先知」早在上月（23）日就已神預測美國大選的戰況。

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該名網友在PTT以「Sanders成功預測川普反應」為題發文，直指美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）早在10月23日就「成功預測川普的反應」，桑德斯在當時被媒體訪問時就提到，他認為賓州、密西根、威斯康辛等州，會收到大量的郵寄投票，所以會等到很晚才能開始計票，不像佛羅里達州和佛蒙特州。

▲有網友指出，美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）早在10月23日就「成功預測川普的反應」。（圖／翻攝自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube）