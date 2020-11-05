美選戰況他「超神預測」被推爆！台人朝聖：川普照劇本演

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美選戰況他「超神預測」被推爆！台人朝聖：川普照劇本演

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-05 10:12:03

▲川普確診新冠肺炎後不久即出院返回白宮， 12 日前往佛羅里達造勢一樣未戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 有網友直指直指美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）早在10月23日就「成功預測川普的反應」，影片曝光被網友推爆，直呼「神預測」。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選目前開票結果是由拜登取得264張選舉人票領先川普的214票，若拜登再拿到內華達州6張選舉人票，便能達到270張的勝選門檻，成為下一任美國總統。面對這樣的結局，也有網友發現「先知」早在上月（23）日就已神預測美國大選的戰況。

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該名網友在PTT以「Sanders成功預測川普反應」為題發文，直指美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）早在10月23日就「成功預測川普的反應」，桑德斯在當時被媒體訪問時就提到，他認為賓州、密西根、威斯康辛等州，會收到大量的郵寄投票，所以會等到很晚才能開始計票，不像佛羅里達州和佛蒙特州。

▲有網友指出，美國參議員桑德斯（Bernie
▲有網友指出，美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）早在10月23日就「成功預測川普的反應」。（圖／翻攝自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube）
桑德斯也提到，他擔心的是，根據許多研究指出，民主黨員較傾向使用郵寄投票，而共和黨員則較傾向在大選日親自投票，而最早開始計票的則會是「大選日的親自投票」，那些票會是「共和黨的票」。

桑德斯當時指出，在大選夜晚上十點，川普很可能在密西根、賓州、威斯康辛州領先，然後自行宣布當選。結果到了隔天，開始計算了那些郵寄投票後，「才發現拜登都贏下了這些州」，最後川普就會認為有作票，直接要求重新驗票。

▲有網友指出，美國參議員桑德斯（Bernie
▲有網友指出，美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）早在10月23日就「成功預測川普的反應」。（圖／翻攝自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube）
也因為賓州、密西根和威斯康辛三州裡，拜登共拿下了密西根和威斯康辛州，川普也立刻懷疑作票，要求重新驗票。該名網友將桑德斯的影片PO在PTT上，引發熱議，許多網友紛紛留言「真的先知」、「川普照劇本演出」、「老桑先知」、「神預言」、「有點準」、「這是未來人吧」、「完全命中」。（編輯：郭佩蓉）
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