美參院部分改選　民主黨翻盤希望大勢已去

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美參院部分改選　民主黨翻盤希望大勢已去

中央社

calendar_today2020-11-05 10:59:06

▲共有100席的參院進行部分改選前，共和黨掌握53席占多數，民主黨占47席。（圖／美聯社／達志影像）
▲共有100席的參院進行部分改選前，共和黨掌握53席占多數，民主黨占47席。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）今天在大選中成功連任，可望助共和黨保住參院控制權，其他現任共和黨參議員則在為數不多、結果尚未出爐的幾州領先民主黨人。
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路透社報導，昨天大選前原本可望贏得參院多數的民主黨截至今天下午在全國各個戰場加加減減總共只贏得1席；雖然民主黨在選戰最後幾週握有龐大財力優勢，如今再拿下其他席次的機會已愈來愈渺茫。
共有100席的參院進行部分改選前，共和黨掌握53席占多數，民主黨占47席。

假設民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和搭檔聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）贏得總統大選，民主黨若要掌控參院，就需在參院改選中拿下共和黨握有的3席，此時若投票比數相同的話，具有參議院議長身分的副總統賀錦麗將可加入投票打破僵局；但若拜登敗給共和黨籍總統川普，民主黨則需拿下4席。

在參院結果尚未出爐的5場選戰中，共和黨籍現任參議員在阿拉斯加州、喬治亞州和北卡羅來納州領先，民主黨籍參議員皮特斯（Gary Peters）則在密西根州微幅領先共和黨籍參議員詹姆斯（John James）。

參議院在喬治亞州的第2場選戰則將於明年1月5日登場，屆時喬治亞州共和黨籍參議員羅夫勒（KellyLoeffler）將與民主黨籍挑戰者華諾克（RaphaelWarnock）進行決選。

共和黨目前在緬因州傳出捷報，67歲溫和派共和黨籍參議員柯林斯選前一度不被看好，最後卻意外擊敗48歲民主黨籍緬因州眾院議長吉地安（Sara Gideon）。
柯林斯向記者表示：「我覺得這是我日復一日努力在華府為緬因州人民打拚的肯定。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1091105
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