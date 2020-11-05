美參院部分改選　民主黨翻盤希望大勢已去

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共有100席的參院進行部分改選前，共和黨掌握53席占多數，民主黨占47席。
假設民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和搭檔聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）贏得總統大選，民主黨若要掌控參院，就需在參院改選中拿下共和黨握有的3席，此時若投票比數相同的話，具有參議院議長身分的副總統賀錦麗將可加入投票打破僵局；但若拜登敗給共和黨籍總統川普，民主黨則需拿下4席。
在參院結果尚未出爐的5場選戰中，共和黨籍現任參議員在阿拉斯加州、喬治亞州和北卡羅來納州領先，民主黨籍參議員皮特斯（Gary Peters）則在密西根州微幅領先共和黨籍參議員詹姆斯（John James）。
參議院在喬治亞州的第2場選戰則將於明年1月5日登場，屆時喬治亞州共和黨籍參議員羅夫勒（KellyLoeffler）將與民主黨籍挑戰者華諾克（RaphaelWarnock）進行決選。
共和黨目前在緬因州傳出捷報，67歲溫和派共和黨籍參議員柯林斯選前一度不被看好，最後卻意外擊敗48歲民主黨籍緬因州眾院議長吉地安（Sara Gideon）。
柯林斯向記者表示：「我覺得這是我日復一日努力在華府為緬因州人民打拚的肯定。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1091105