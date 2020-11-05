美國會改選 親台參眾議員多連任 可望延續挺台力道
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-05 11:14:45｜update2020-11-05 11:22:32
美國總統大選及國會改選於昨（4）日陸續開票，國會選舉包括眾議院435席，與參議院改選1/3加補選共35席。改選前參眾兩院內「美國國會台灣連線」的成員人數約有250人，雖有部分議員退休，且挺台大將科羅拉多州共和黨籍參議員、參院外委會亞太小組主席賈德納落選，但多位友台參眾議員皆連任成功，包含台裔眾議員劉雲平、華裔眾議員趙美心，預估國會內挺台力道不會產生太大變數。
參議院改選方面，曾具體挺台或為台灣連線成員，並在35席次內者共20人，包括民主黨參議員彼得斯、夏亨、昆斯、杜賓和馬基，共和黨參議員蘇利文、麥莎莉、賈德納、殷霍夫等人。不過原被視為共和黨明日之星的賈德納，本次遭遇民主黨前科羅拉多州長希肯魯柏挑戰，最終不敵落敗，賈德納任內多次具體聲援台灣，並促進《台北法案》通過。
而共和黨參議員、台灣連線主席之一的殷霍夫，與同為主席之一的共和黨議員夏波皆成功連任。殷霍夫不僅長期支持台美軍事合作與軍售，率領議員訪團來台時曾高喊「愛台灣」。夏波則是《台灣旅行法》和《台灣特使法》等重要友台法案提案人。
同時，多位重量級友台參議員，包括阿肯色州參議員柯頓與愛荷華州參議員恩斯特也成功連任。柯頓力挺台灣加入世界衛生組織，是《台灣保證法》與《台灣安全法》的提案人，並曾與其他同黨議員共同邀請我國總統蔡英文赴美國會演說。而恩斯特曾數度拜訪台灣，去年更公開表示「絕不要懷疑我們的決心和能力，我們不允許中國以武力攻占台灣」。
內布拉斯加州眾議員培根與德州眾議員麥考爾也已篤定當選。培根多次表態「美國與台灣站在一起」，《台灣保證法》提案人麥考爾則主張台灣是獨立國家。
至於「友台派」退休議員，包括呼籲承認台灣主權的游賀與支持台美建交的馬強特都不再尋求連任。新聞來源為Newtalk 新頭殼