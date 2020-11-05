疫情年末職場回溫 11月職缺達68萬個超越去年同期
疫情年末職場回溫 11月職缺達68萬個超越去年同期
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-05 10:40:28
雖然今（2020）年適逢疫情，不少應屆畢業生因為找不到工作而苦惱，但隨著疫況緩解，11月出現徵才高峰，較去年同期來得高，工作機會數回升到68萬個，另外人力銀行分析，疫情打亂企業徵才的節奏，求職者難度升高，新人快閃比例可望降低。
104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄表示，新冠肺炎疫情回馬槍，求職者擔心工作不好找，今年平均每100位新人至少有76位可望在職超過1個月，今年大學新鮮人的求職行為已連續5個月比過去兩年積極，4成2的新鮮人也說，如果求職三個月都無法順利上工，甚至願意接受薪資較低的工作。鍾文雄說，往年徵才高峰落在4到8月，今年受疫情影響，年度高峰成了低谷，年底淡季反而進入罕見的高峰，人力銀行工作機會數5月降到55.5萬個的低點，6月起緩步回升，11月回到68萬個的今年新高，比去年同期的66.5萬個多1.6萬個。
而根據人力銀行2020《人資F.B.I報告》，在2018和2019年，新人報到後一個月仍在職的留任率分別為78%、及76%，也就是平均每100位新人，有22至24人在一個月內快閃，快閃原因多為薪資太低、同事人際問題、工時過長、不喜歡主管的領導風格、以及工作環境不佳等。鍾文雄觀察，疫情打亂企業徵才的節奏，求職者難度升高，今年新人快閃比例可望降低。但他仍建議求職者，避免「盲投」履歷企業，應善用人力銀行的履歷診療室、職涯診所等資源，向職場前輩請益職涯方向、產業屬性、職務專業、以及薪資水平等疑難雜症，有助降低因期待落差或不適應而快閃離職。