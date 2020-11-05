廣編／TOYOTA COROLLA CROSS x 瑞莎　來段跨越時空之旅

TOYOTA 全新COROLLA CROSS於10月12日上市後，以無與倫比的魅力席捲市場。無界勁旅COROLLA CROSS，以絕佳大空間、標配ACC、LTA、7氣囊等安全配備，加上汽油 / 油電雙動力選擇，能滿足各種消費者不論是跨身份、跨情境、跨生活態度的多重生活需求，擁有豐富精彩的人生。為演繹COROLLA CROSS蘊含的「任意跨越、精彩無限」之商品精神，TOYOTA特別邀請名模-瑞莎，以《跨越時空，與你相約一年後的故事》為主題，拍攝全新廣宣影片。

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瑞莎是台灣斜槓人生的最佳代表，不僅跨越國籍，更同時擁有藝人、演員、體操教練與母親等多重身分。影片運用時空跳躍的手法，創新呈現瑞莎對未來的美好想像。從2020年跨越到2021年的瑞莎，自信地駕著COROLLA CROSS，遊刃有餘地跨越每個身分，並達成心中的夢想目標。故事更點出，瑞莎能夠擁有令人稱羨、多采多姿的美好生活，原因在於她在人生中每一個關鍵時刻，選擇勇敢跨越，跳出舒適圈接受人生的新挑戰。更透過鏡頭，重現12年前瑞莎來到台灣的那個時空，若當初瑞莎沒有勇敢決定隻身前來台灣發展，現在的豐富與美好都不會成真。COROLLA CROSS期望藉由瑞莎的親身經歷，點出 「要擁有未來的美好，現在就要勇敢跨越」的態度。鼓勵消費者勇敢為愛、為自己、為夢想跨越，創造屬於自己的精彩。

為了與粉絲們一同開創未來的精采時刻，TOYOTA即日起於官方Facebook粉絲團舉辦《為一年後的精彩，勇敢跨越》的活動。邀請網友們留言寫下「一年後的目標與夢想」，並Tag 1位想要共享精彩未來的好友，即有機會獲得「APPLE iPhone 12 (64G/黑)1台」及「COROLLA CROSS專屬精品」等精彩好禮，詳細辦法請追蹤官方社群平台。