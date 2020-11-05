川普控大選計票有問題？外交部：相信美國成熟民主制度

美國總統大選開票一度膠著，到台北時間5日清晨民主黨候選人拜登己拿到264張選舉人票數，只差6張即可勝選，但川普陣營卻質疑計票程序，宣布將提起訴訟打法律戰。外交部今（5）日表示，

不論是共和與民主兩黨人士都保持友好聯繫與互動，會持續與美國各界的交流合作關係。

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外交部今日例行記者會上，媒體詢問

歐江安強調，政府與美國的共和黨及民主黨兩黨的人士一向保持密切聯繫和互動，兩黨都支持自由民主的台灣，在美國一向具有跨黨派高度共識。外交部將在這個良好基礎上，持續加強台美各界、各層面的交流合作，全面穩健深化台美友好夥伴關係。