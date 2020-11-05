川普控大選計票有問題？外交部：相信美國成熟民主制度
川普控大選計票有問題？外交部：相信美國成熟民主制度
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-05 11:40:44
美國總統大選開票一度膠著，到台北時間5日清晨民主黨候選人拜登己拿到264張選舉人票數，只差6張即可勝選，但川普陣營卻質疑計票程序，宣布將提起訴訟打法律戰。外交部今（5）日表示，相信美國成熟民主制度，不論是共和與民主兩黨人士都保持友好聯繫與互動，會持續與美國各界的交流合作關係。
外交部今日例行記者會上，媒體詢問拜登看似勝券在握，但是共和黨川普陣營卻宣佈要打法律戰，外交部有無因應之道？發言人歐江安表示，我國政府密切關注美國總統大選選情，今年因為新冠肺炎疫情影響，許多美國民眾選擇通訊投票，所以開票、計票有延遲情況，以致開票及計票過程較往年緩慢，但是台灣相信並肯定美國成熟的民主制度，台灣的民主歷程也從美國學習很多，相信大選計票會順利完成。
歐江安強調，政府與美國的共和黨及民主黨兩黨的人士一向保持密切聯繫和互動，兩黨都支持自由民主的台灣，在美國一向具有跨黨派高度共識。外交部將在這個良好基礎上，持續加強台美各界、各層面的交流合作，全面穩健深化台美友好夥伴關係。