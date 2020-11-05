影／短褲妹流浪中壢行乞 網友擔心安危報警
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-05 11:24:24
一名身穿短褲拉著一個粉紅色行李箱的年輕女子，昨(4)日深夜在中壢火車站前枯坐，前方還擺著一個泡麵紙碗像是行乞，有網友路過見到這個景象，擔心女子發生危險，將照片貼到爆廢公社，引發網友關心熱議。最後女子被中壢警方帶回派出所，也找到了她的家屬將她領回。
臉書「爆廢1公社」昨晚有網友貼出一名女子枯坐在中壢車站外路邊，女子還放了一個空的泡麵紙碗在地上，彷彿是在行乞﹔由於之前台南才發生女大生擄殺案，因此目擊的網友擔心女子的安危，拍照後上傳臉書，也有網友報警請警方到場協助﹔消息在臉書曝光之後，也有網友特地騎車到現場守護，直到警方將她帶回派出所才離去。中壢警方指出，這名年輕的女子年僅24歲，疑似因為精神狀況不佳而離家出走，似乎已經在中壢車站附近逗留遊蕩有一段時間。昨晚警方將她帶回派出所後，先給她食物和飲水後，通知社工和家屬，目前也已經聯繫到家屬將她帶回。
由於女子相當年輕，又只穿了一條短褲和外套，引發了網友不同的議論﹔有網友表示這名女子已經在附近遊蕩多日了，之前曾在速食店和超商附近看到過她，也有網友表示，「好漂亮的遊民」、「果然夠稀有加上性別正確，要是男性誰理你」、「不能認同你更多了，要阿婆還是男的就乏人問津了」。
中壢警方表示，目前已經請社工介入協助，也聯繫到她的家屬將她帶回去了﹔至於她為何會流浪到中壢車站行乞，還需要持續進行了解。