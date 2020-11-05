川普質疑黑箱要停止計票 賓州官方回嗆：選舉絕對透明
川普質疑黑箱要停止計票 賓州官方回嗆：選舉絕對透明
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-05 11:41:36
美國大選陷入膠著，川普陣營先後提請法院停止賓州、密西根州、喬治亞州的計票作業，也要求重驗威斯康辛州的選票。不過對於川普的要求，賓州官方出面回嗆，說選舉過程絕對公開透明，是否停止計票也不是川普說了算。
綜合外媒報導，川普陣營於美國時間 4 日提起訴訟，要求賓州暫停計票，而賓州州長沃爾夫（ Tom Wolf ）也在同一天發表聲明，強調賓州將清楚開出「每一票」，也會對抗任何企圖破壞選舉的舉動。沃爾夫進一步指出，賓州的選舉官員們不應受到威脅恐嚇，而是該繼續在自由的氛圍下工作，強調「企圖影響民主進程的動作都是可恥的」。
至於川普揚言提告一事，沃爾夫則聲稱，選務人員們的工作完全透明，每個票匭附近亦都設有觀察員，計票過程也隨時在網站上轉播、更新，「所以我想你也可以看到，任何人都可以在世界各地看到，我不確定這是否意味著『缺乏透明度』，在我看來，計票過程從來沒有像現在這樣透明過。」
賓州州務卿布克瓦（ Kathy Boockvar ）也表示，賓州會反對任何阻止投票的舉動，並嗆川普「只有賓州才能決定何時停止計票」，目前也沒有暫停的打算。