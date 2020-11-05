影／270票勝券在握！拜登現身演說「這是美國人的勝利」
影／270票勝券在握！拜登現身演說「這是美國人的勝利」
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-05 11:54:38
美國總統大選週二（ 3 ）進行投票日至今（ 5 ），一度出現戰況膠著的局面，隨著多個關鍵搖擺州陸續開出大部分的票，剩下還有部分郵寄選票，民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）同副手賀錦麗（ Kamala Harris ）發表演說，表示有把握獲得入主白宮的 270 張選舉人票，將會在計票結束時成為贏家。
拜登在演說中首先談及目前的選舉開票狀況，他認為目前贏得夠多的選票能夠跨過 270 張票的門檻，但當下他並不是要宣布自己已經贏得選戰，而是表達自己會是贏家。拜登比較現任總統川普 2016 年的選情，指出在威斯康辛州幾乎拉開 4 年前川普勝選一樣的差距；在密西根州的領先持續擴大，且超越川普；同時贏得賓州 78% 的郵寄選票、翻轉亞利桑那州以及內布拉斯加州的第二選區。拜登指出，本次選舉對他最意義非凡的是有超過 7 千萬人投票支持，超過了前任總統歐巴馬的紀錄，對此感到非常驕傲，也感謝競選團隊，美國歷史上只有 3 位候選人成功打敗挑戰連任的總統，拜登相信當計票結束，他會成為第 4 個成功者。
拜登在演說中表示，這不僅僅是他個人的勝利，而是全美國人、美國民主的勝利，強調選舉後的團結最為重要。拜登期許，未來作為總統將會努力盡責，為了投給他的支持者，也會為了沒有投給他的人們奮力工作。