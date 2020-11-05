閃電颱風持續變胖、路徑偏北 氣象局：最快傍晚發陸警
閃電颱風持續變胖、路徑偏北 氣象局：最快傍晚發陸警
記者陳致宇/綜合報導
calendar_today2020-11-05 11:55:05｜update2020-11-05 11:55:08
輕度颱風「閃電」今（ 5 ）日上午 11 時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約 590 公里之處，以每小時 23 轉 19 公里速度，向西轉西北西進行，根據氣象局資料，颱風過去 3 小時強度略為增強，且暴風圈也稍微擴大，未來將對巴士海峽構成威脅，花東地區也要慎防大雨發生。
氣象局持續針對閃電颱風發布海上颱風警報，颱風今日上午 11 時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約 590 公里之處，以每小時 23 轉 19 公里速度，向西轉西北西進行，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅，提醒巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。氣象局預報員表示，閃電颱風過去 3 小時強度略為增強且暴風圈亦稍擴大，受到太平洋高壓影響，持續往巴士海峽靠近，明天一整天將會是影響最明顯的時刻，且颱風路徑目前仍有偏北趨勢，最快將在傍晚發布陸上颱風警報。
預報員指出，受到颱風外圍環流影響，東半部今晚起降雨增加，沿海地區也會有長浪發生；明日台東、恆春半島有局部性大雨或豪雨，南部、宜蘭及花蓮地區則有局部陣雨。預報員說，到了周六閃電颱風遠離，但隨著另一波東北風南下，迎風面的宜蘭、大台北地區仍有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。