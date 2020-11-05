美大選牽動全球經濟　國發會：台美經貿合作夥伴關係不變

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高仙桂表示，台灣在全球產業供應鏈有重要角色，尤其具有半導體跟資安的核心優勢，台美經貿合作未來會更加緊密，最近微軟宣布要在台灣設置資料中心，以及大舉投資台灣，這是很好的印證。
高仙桂也指出，國際主要經濟預測機構對於明年台灣的經濟成長預測，大概是介於3.2到4.0之間，展望還滿樂觀的，一部分跟今年基期比較低是有關係，另一方面，支撐GDP成長的三個重要支柱，明年的展望比今年相對樂觀。
高仙桂說，民間投資方面，有五個重要的支柱力量，讓民間投資持續成長。包括半導體廠房資本支出持續擴增，因為5G跟AI的推展；台商回流的趨勢會逐步落實；綠能投資也會持續擴建；5G布建加速；危老重建和都更也會持續。
在民間消費方面，高仙桂表示，今年國人國內消費的實質成長率第三季，從今年上半年負的3.26，回升到5.09，明年展望台股的基本面還是繼續穩健，員工薪資會持續成長；明年整體民間消費，國內消費那一塊還是會持續成長，根據推估，明年會由負轉正。
在出口方面，高仙桂說，國內傳產第三季隨海外需求的回升有逐步復甦，電子零組件和資通信產品持續受惠於5G跟高效能的新興科技運用還有遠距商機，明年這部分的展望也會持續增加，第三季出口成長3.54，比上半年負2.94明顯上升。
高仙桂表示，疫情過後，全球局勢的變化還是潛在非常多風險因素，尤其第四季歐洲國家疫情再起，基本上會影響歐洲整個的復甦動能，但她還是樂觀預期，明年肺炎疫苗應該會出來，疫情應該得到有效控制，全球的經濟明年可以緩步回升跟復甦。