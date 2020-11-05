親綠粉專敢愛敢恨！女大生命案後連自家人都打黃偉哲

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跟據QuickseeK快析輿情資料顯示，黃偉哲近期的負面聲量，自馬國女大生命案發生後節節升高，更在當地警察爆出吃案疑雲後來到最高點。比起以往的負面聲量更是高出了超過三倍。而快析輿情也針對相關政治性粉專進行深入分析，事發後針對黃偉哲的攻擊，雖然大多來自親藍的政治粉專，但是比起以往「藍打綠、綠打藍」的情況，這回則稍有不同，因為也有14個親綠粉專對黃偉哲進行輿論抨擊。
黃偉哲這回出大包，處理態度更讓立場較親綠的臉書粉專看不下去，知名粉專「焦糖 陳嘉行」和「莫羽靜與她的墨水故事」都跳出來譴責黃偉哲「態度傲慢」、「現在最需要的事是叫黃偉哲閉嘴」。 整體而言，雖僅有14個親綠粉專，但總計30則貼文共獲得1372則回文；親藍粉專雖有23個，但36則貼文僅有1223則回文。親綠粉專罕見地檢討自家人，並直言「有做錯就該罵」，獲得網友大力呼應，也使得整體討論量甚至超過親藍粉專。
事實上，這次譴責黃偉哲的親綠粉專也並非第1次點名自己人，據QuickseeK快析輿情統計，不論正面或負面內容，提到的綠營政治人物最多者是陳其邁，再來是陳菊、蘇貞昌、黃偉哲、賴品妤、賴清德、王定宇、林佳龍；若論粉專聲量與派系的關聯性，最高是泛英系，再來是一邊一國連線、新潮流、正國會、海派、蘇系。可見親綠粉專敢愛敢恨，黃偉哲這次犯眾怒，連長期友綠的粉專都難以力挺。