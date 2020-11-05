親綠粉專敢愛敢恨！女大生命案後連自家人都打黃偉哲

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親綠粉專敢愛敢恨！女大生命案後連自家人都打黃偉哲

記者丁上程/綜合報導

calendar_today2020-11-05 12:21:19

黃偉哲「台南市警方不會吃案」的說法，遭民眾打臉。
▲馬國女大生命案後，台南市長黃偉哲的行為及言論犯眾怒，不只親藍支持者攻擊，就連綠營支持者也不埋單。（圖／台南市政府提供）
台南市上月底驚傳女僑生命案，市長黃偉哲遭外界批評處理態度傲慢，也遭到社會各界群起撻伐，尤其是網路上對於黃偉哲的攻擊源源不斷。依據QuickseeK快析輿情資料庫監測，自事件爆發至4日止，黃偉哲的新聞聲量已達1476則，為近期新聞量最多的事件。此外，來自於臉書中對於黃偉哲的攻擊，也遭到37個較具規模的政治行粉專攻擊，而其中更有14個是政治立場偏綠的粉絲專頁，也象徵著親綠粉專敢愛敢恨，若有做錯「打自家人也不手軟」。
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▲跟據QuickseeK快析輿情資料顯示，黃偉哲近期的負面聲量，自馬國女大生命案發生後節節升高，更在當地警察爆出吃案疑雲後來到最高點。比起以往的負面聲量更是高出了超過三倍。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲跟據QuickseeK快析輿情資料顯示，黃偉哲近期的負面聲量，自馬國女大生命案發生後節節升高，更在當地警察爆出吃案疑雲後來到最高點。比起以往的負面聲量更是高出了超過三倍。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
跟據QuickseeK快析輿情資料顯示，黃偉哲近期的負面聲量，自馬國女大生命案發生後節節升高，更在當地警察爆出吃案疑雲後來到最高點。比起以往的負面聲量更是高出了超過三倍。而快析輿情也針對相關政治性粉專進行深入分析，事發後針對黃偉哲的攻擊，雖然大多來自親藍的政治粉專，但是比起以往「藍打綠、綠打藍」的情況，這回則稍有不同，因為也有14個親綠粉專對黃偉哲進行輿論抨擊。
▲馬國女大生命案事發後，針對黃偉哲的攻擊，雖然大多來自親藍的政治粉專，但是比起以往「藍打綠、綠打藍」的情況，這回則稍有不同，因為也有14個親綠粉專對黃偉哲進行輿論抨擊。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲馬國女大生命案事發後，針對黃偉哲的攻擊，雖然大多來自親藍的政治粉專，但是比起以往「藍打綠、綠打藍」的情況，這回則稍有不同，因為也有14個親綠粉專對黃偉哲進行輿論抨擊。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
黃偉哲這回出大包，處理態度更讓立場較親綠的臉書粉專看不下去，知名粉專「焦糖 陳嘉行」和「莫羽靜與她的墨水故事」都跳出來譴責黃偉哲「態度傲慢」、「現在最需要的事是叫黃偉哲閉嘴」。 整體而言，雖僅有14個親綠粉專，但總計30則貼文共獲得1372則回文；親藍粉專雖有23個，但36則貼文僅有1223則回文。親綠粉專罕見地檢討自家人，並直言「有做錯就該罵」，獲得網友大力呼應，也使得整體討論量甚至超過親藍粉專。
事實上，這次譴責黃偉哲的親綠粉專也並非第1次點名自己人，據QuickseeK快析輿情統計，不論正面或負面內容，提到的綠營政治人物最多者是陳其邁，再來是陳菊、蘇貞昌、黃偉哲、賴品妤、賴清德、王定宇、林佳龍；若論粉專聲量與派系的關聯性，最高是泛英系，再來是一邊一國連線、新潮流、正國會、海派、蘇系。可見親綠粉專敢愛敢恨，黃偉哲這次犯眾怒，連長期友綠的粉專都難以力挺。
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